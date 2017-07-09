قطع رابطه با ایران یک شرط دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله بن حمد العطیه معاون رئیس شورای وزیران و وزیر پیشین صنعت و انرژی قطر در گفتگوی تلویزیونی با شبکه العربی اعلام کرد که قطر آمادگی دارد با همه شرایط و احتمالات پیش رو بعد از بحران ایجاد شده از سوی ۴ کشور عربی کنار بیاید و افزود: در عین حال امیدواریم که میانجیگری امیر کویت نیز به نتیجه برسد.

العطیه تأکید کرد که قطر از بحرانی که ایجاد شده درس تلخی را یاد گرفته اما این درس در عین حال برای دوحه مفید هم بوده زیرا به این کشور یاد داده که بر اقتصاد، بازارهای خود اعتماد کند نه به دیگران و دیگر قطر مانند قبل نخواهد بود زیرا یاد گرفته که نباید به برادرانی که این کشور را محاصره کردند اعتماد کند.

در خصوص تأثیر بحران کشورهای عربی نیز گفت که ما در سال ۱۹۸۱ شورای همکاری خلیج فارس را تأسیس کردیم به نظر من کار شورای همکاری خلیج فارس تمام شده است.

العطیه با تأکید بر اینکه نشست اخیر عربستان، بحرین، امارات و مصر در قاهره نیز شکست خورده است گفت: این کشورها رفتارهای غیر عاقلانه ایی نست به قطر دارند یکی از وزرا در نشست خبری گفت که جهان به اجماع رسیده که قطر از تروریسم حمایت می کند، جهان برای او در کجا خلاصه می شود؟ جیبوتی و مالدیو و کشورهایی که با پرداخت رشوه آنها راضی کردند مواضع ضد قطری داشته باشند.

وی با اشاره مسأله پرداخت رشوه به برخی کشورها برای قطع روابط خود با قطر گفت: مسئولان عالی رتبه این کشورها با من تماس گرفتند و اعلام کردند در عین حال که با این اقدامات مخالف اند اما از دوحه اجازه خواستند که روابط را قطع کنند، قطعا ما نمی خواهیم این افراد را شرمنده کنیم.

وی همچنین با ابراز تعجب از بسته شدن مرزهای زمینی، دریایی و هوایی به روی قطر و محاصره اقتصادی این کشور گفت: چرا امارات تا کنون واردات گاز از قطر را متوقف نکرده است؟ چون ۳۰ درصد از تولید برق این کشور با گاز قطر صورت می گیرد اینها بر اساس آنچه برایشان اولویت دارد قطر را تحریم کرده اند...اگر کشوری تروریستی هستیم چرا از ما گاز می خرید و میلیون ها دلار به ما پول می دهید؟

وی در واکنش به اظهارات جنجالی عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات که گفته بود قطر خنده به روی لبها نمی آورد گفت: ما خنده ساز نیستیم اگر تو (وزیر خارجه امارات) غمگین هستی مشکل ما نیست.

العطیه همچنین در واکنش به اظهارات وزیر خارجه بحرین و تأکید بر اینکه اخوان المسلمین را در این کشور مجازات خواهند کرد گفت: احوان المسلمین در بحرین حضور دارند و روزنامه النبأ در اختیار آنهاست که در همان روزنامه به وزیر خارجه بحرین پاسخ داده و از او انتقاد کردند به همین دلیل امیدوارم سرکوب نشوند و روزنامه آنها هم تعطیل نشود.. فراموش نکنیم در جریان اعتراضات گروه های دیگری در بحرین (شیعیان) گروه اخوان المسلمین این کشور از مواضع دولت حمایت کرده بود.

وی ادامه داد اما حضور وزیر خارجه عربستان در انتهای صف در نشست خبری قاهره ناراحت کننده است زیرا جایگاه عربستان بالاتر از این موقعیت است.

وی در خصوص روابط با ایران نیز گفت اگر این کشورها می خواهند رابطه با ایران را به صورت اقتصادی، سیاسی و هوایی قطع کنند قطر آماده است اما به شرط اینکه همه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سندی در این خصوص امضا کنند و به آن متعهد باشند.