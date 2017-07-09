۶۹۵ هزار ویزیت سرپایی در استان البرز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل آفریده در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که صبح یکشنبه برگزار شد، با بیان اینکه در هفته تامین اجتماعی قرار داریم، اظهار کرد: در این نشست بخشی از فعالیت های سازمان تامین اجتماعی تشریح خواهد شد.

وی با بیان اینکه درصدد هستیم با اطلاع رسانی دقیق و کامل ارتقای سطح اگاهی مردم را شاهد باشیم، افزود: این سازمان در دو بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم فعالیت می کند.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان البرز بیان کرد: در بخش غیر مستقیم هزار و ۵۳۵ طرف قرداد وجود دارد که این مهم شامل ۱۱ بیمارستان دولتی، ۶ بیمارستان خصوصی، تعدادی کلینیک و پلی کلینیک می شود.

آفریده با اعلام اینکه طی سال گذشته پلی کلینیک شهید بهشتی کرج به عنوان فعال ترین پلی کلینیک کشور مطرح شد، خاطرنشان کرد: دو درمانگاه واقع در شهرستان نظرآباد و اشتهارد فعالیت های درمانی لازم به شهروندان را ارائه می کنند.

وی با تاکید بر اینکه سعی شده شورا و کمیسیون پزشکی در تمام مراکز دایر باشد، گفت: این مهم در شهرستان هایی چون اشتهارد، فردیس، هشتگرد و نظرآباد فعال بوده و خدمات لازم به مردم را ارائه می دهد.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان البرز بیان کرد: در بخش درمان مستقیم طی سال ۹۵ بیش از ۲ میلیون ۷۸۴ هزار بیمار به صورت سرپایی و بیش از یک میلیون و ۸۶۴ هزار فقره نسخه رایگان پیچیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه در این حوزه بیش از ۱۳۹ هزار و ۱۰۲ رادیولوژی در سطح مراکز به صورت رایگان انجام شده است، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری ۶۹۵ هزار ویزیت سرپایی انجام شده از طرفی باید به این مهم نیز اشاره کرد که تمام خدمات در درمان مستقیم رایگان است.

آفریده با بیان اینکه در درمان مستقیم طی سال ۹۵ بیش از ۲۵ هزار و ۲۳۹ مورد عمل جراحی و ۷ هزار و ۷۱۲ مورد زایمان انجام گرفته است، افزود: ۱۱ هزار و ۷۳۳ مورد بستری، ۶ هزار و ۵۰۶ مورد جراحی و هزار و۸۵۵ مورد زایمان در سه ماهه نخست سال جاری در سطح استان البرز انجام گرفته است.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان البرز ضریب اشغال تخت های بیمارستان البرز را بیش از ۸۹ درصد اعلام کرد و گفت: متوسط اقامت بیماران در بیمارستان تخصصی البرز به طور میانگین ۲.۶۸ درصد بوده که این امر به سه روز نیز نمی رسد.

وی با بیان اینکه بیمه شدگان البرزی به طور متوسط سال گذشته دو بار به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان مراجعه کردند، گفت: در بخش غیر مستقیم سال گذشته بیش از ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار نسخه و ۱۲۰ هزار و ۶۴۸ بستری صورت پذیرفته است.