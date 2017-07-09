دوری از دین عامل آسیبهای اجتماعی/وجود۱۸۰۰۰جوان بیکار در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نعمتی امروز یکشنبه در همایش صیانت و گفتمان سازی رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه اظهار داشت: دنیا با نگاه فسلفی اداره نمی شود.

این استاد دانشگاه گفت: امروزه ترویج فحشا، استعمال مواد مخدر و دین ستیزی از مسائل مبتلا به جامعه است که راهکار آن در سخن امام خمینی(ره) مبنی بر نه شرقی و نه غربی نهفته است.

نعمتی خاطر نشان کرد: امروزه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی جامعه ما به ویژه مصرف مواد مخدر به دلیل دوری از دین، قرآن و نهج البلاغه و مسجد است چه اینکه تنها در مراسم ختم و به یاد رفتگان به سراغ این منابع می رویم.

استاد دانشکده تقریب مذاهب استان کرمانشاه با انتقاد از علم فروشی افزود: امروزه جامعه ما نیازمند اساتید و دبیران ممتاز است.

نعمتی با اشاره به آمار بالای بیکاری در استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: ۱۸ هزار جوان لیسانس و فوق لیسانس در کرمانشاه وجود دارد که بیکار هستند.

وی فکر جمعی و دعوت از متخصصین را راهکاری برای رفع مشکلات استان دانست و افزود: باید برای رفع معضلات مواد مخدر روحانیون، دبیران دینی مدارس و اساتید دانشگاه ها پای کار آیند.

نعمتی خاطر نشان کرد: کانالهای اجتماعی و ماهواره ها به دنبال دین ستیزی و شبهه افکنی هستند که باید در مقابل آنان روحانیون و اساتید وارد عمل شوند.