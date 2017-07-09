کمیته امداد در توانمندسازی افراد ضعیف جامعه نقش مهمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی صبح امروز یکشنبه در نشست با مدیرکل کمیته امداد کردستان با هدف بررسی فعالیت های کمیته امداد قروه اظهار داشت: کمیته امداد یکی از سازمان هایی است که در توانمندسازی مددجویان سیاست درست و اساسی را به کار می برد.

به گفته وی کمیته امداد در اشتغال و کمک رسانی به عنوان نگینی می درخشد و در واقع باید دانست که این سازمان متعلق به همه مردم می باشد لذا در همه آحاد جامعه احساس مسئولیت باید ایجاد شود.

کولانی با اشاره به اینکه امروزه شاخص های توسعه یافتگی باید با معیارهای لازم سنجیده شود بر روند تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی برای مددجویان در راستای خدمت رسانی بهتر و استفاده از ظرفیت های شهرستان با هدف فقرزدایی تأکید کرد.

در جریان برگزاری این نشست ضمن تاکید بر همکاری و تعامل ادارات و سازمان های دولتی شهرستان با کمیته امداد، مدیرکل کمیته امداد کردستان از آمادگی این نهاد در راستای توانمندی سازی بهتر در جامعه خبر داد.