عملکرد شفاف و قانونی ارس اثبات می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خادم عرب باغی گفت: هیات متشکل از نمایندگان نهادهای بازرسی و قضایی و نیز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس و در پی مکاتبات سازمان منطقه آزاد ارس با ریاست مجلس شورای اسلامی از فردا در منطقه آزاد ارس حضور خواهند داشت.

وی افزود: برای پایان دادن به اتهامات بی پایه و اساس نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، طی مکاتبات متعدد با ریاست مجلس و نهادهای مسئول نظام مقدس جمهوری اسلامی، خواستار حضور و انجام هرگونه نظارت و بازرسی مورد نیاز در منطقه شدیم.

وی با تاکید بر لزوم رعایت حقوق ارسوندان دربرخورداری از مزیت های منطقه آزاد ارس، از نگاه های غیرمنطقی و بیانات بی اساس و ناآگاهانه، ابراز تاسف کرد و گفت: باحضور نمایندگان نهادهای نظارتی، عملکرد شفاف و قانونی ارس که پیش از این نیز مسئولین مختلف قوای سه گانه در بازدید از این منطقه بر آن اذعان داشتند، اثبات خواهد شد.