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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

باحضور نمایندگان نهادهای نظارتی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛

عملکرد شفاف و قانونی ارس اثبات می شود

عملکرد شفاف و قانونی ارس اثبات می شود

جلفا- رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: باحضور نمایندگان نهادهای نظارتی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عملکرد شفاف و قانونی ارس اثبات می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خادم عرب باغی گفت: هیات متشکل از نمایندگان نهادهای بازرسی و قضایی و نیز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس و در پی مکاتبات سازمان منطقه آزاد ارس با ریاست مجلس شورای اسلامی از فردا در منطقه آزاد ارس حضور خواهند داشت.

وی افزود: برای پایان دادن به اتهامات بی پایه و اساس نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، طی مکاتبات متعدد با ریاست مجلس و نهادهای مسئول نظام مقدس جمهوری اسلامی، خواستار حضور و انجام هرگونه نظارت و بازرسی مورد نیاز در منطقه شدیم.

وی با تاکید بر لزوم رعایت حقوق ارسوندان دربرخورداری از مزیت های منطقه آزاد ارس، از نگاه های غیرمنطقی و بیانات بی اساس و ناآگاهانه، ابراز تاسف کرد و گفت: باحضور نمایندگان نهادهای نظارتی،   عملکرد شفاف و قانونی ارس که پیش از این نیز مسئولین مختلف قوای سه گانه در بازدید از این منطقه بر آن اذعان داشتند، اثبات خواهد شد.

کد مطلب 4025679

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