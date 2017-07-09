دوازدهمین شماره فصلنامه حکمت اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دوازدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی هفت مقاله با موضوعات زیر منتشر شده است:

بررسی ابعاد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی قوه واهمه از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا / یارعلی کرد فیروزجایی، عسکری سلیمانی امیری، حسین پژوهنده نجف‌آبادی

کاربرد و توجیه «نظریه ادراکات اعتباری» در تفسیر المیزان: یک تحلیل مقایسه‌ای / احمدرضا یزدانی‌مقدم

ابتنای مدینه فاضله فارابی بر اصالت «انسان متصل به وحی» / قاسم مقدم، محمدرضا محمدی اِشیانی

تأثیرپذیری مکتب اشراق از مکتب مشاء در روش‏شناسی / سیدعماد مصطفوی

بررسی اشکالات وارد شده بر نظریه آقاعلی مدرس زنوزی درباره معاد عنصری/ حمید امامی‌فر، احمد سعیدی

میزان تاثیر مکتب عرفانی ابنعربی براندیشه فلسفی صدرالمتألهین در مباحث اسما و صفات حق تعالی/ علی اعلائی بنابی

وجود و ماهیت در فلسفه اشراق/ حسن معلمی

فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی ویژه بهار و برای چهارمین سال پیاپی منتشر شده است.