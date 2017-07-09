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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۶

معاون اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان خراسان جنوبی:

چهارمین یادواره « لشکر فرشتگان» در خراسان جنوبی برگزار می شود

چهارمین یادواره « لشکر فرشتگان» در خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند- معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان خراسان جنوبی از برگزاری چهارمین یادواره «لشکر فرشتگان» در تیرماه سال جاری در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا فلسفی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: چهارمین یادواره «لشکر فرشتگان» ۲۴ تیرماه سال جاری در سالن قلم چی بیرجند برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این یادواره بیان کرد: تکریم زنان مجاهد، آموزش سبک زندگی دینی و معرفی الگوهای صبر و مجاهدت به دانش آموزان از مهم ترین اهداف برگزاری این یادواره است.

فلسفی ادامه داد: برگزاری این یادواره علاوه بر حفظ تکریم زنان مجاهد، در انتفال فرهنگ مجاهدت به نسل جوان نقش بسزایی دارد.

معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان خراسان جنوبی برگزاری نمایشگاه محصولات فرهنگی را از جمله برنامه های این یادواره دانست.

وی بیان کرد: در راستای اجرای این طرح، تاکنون ۱۲ نفر از زنان مجاهد استان سرگذشت پژوشی شده اند که طی برگزاری یادواره نیز تقدیر می شوند.

 فلسفی با بیان اینکه چهارمین یادواره «لشکر فرشتگان» ویژه بانوان برگزار می شود، گفت: اجرای طرح های مداد کم رنگ، مدرسه انقلاب و انجمن برتر از دیگر طرح های اجرایی در این انجمن است.

وی از وجود انجمن های اسلامی در هفت شهرستان استان خبر داد و گفت: بالغ بر هزار دانش آموز دختر تحت پوشش این انجمن ها هستند.

کد مطلب 4025689

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