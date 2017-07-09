شناسایی ۴۰۰۰ هزار کارگاه و ۳۰ هزار بیمه شده جدید در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که صبح یک‌شنبه برگزار شد، اظهار کرد: هشت شعبه اصلی، یک شعبه اقماری، ۷ واحد کارگذاری بخش خصوصی و سه واحد کارگذاری اقماری در سطح استان البرز فعال هستند.

وی با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در استان البرز تحت پوشش این بیمه هستند، گفت: تعداد کارگاه های فعال در استان ۳۰ هزار و ۵۰۰ مورد بوده است.

سلامی با اعلام اینکه طی سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان تامین اجتماعی در البرز هزینه شده است، گفت: هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان میزان درآمد این سازمان بوده که تراز منفی را نشان می دهد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز بیان کرد: در سال گذشته حدود ۶۶ هزار مورد بازرسی کارگاهی در سطح استان انجام شده تا حق فرد بیمه شده ای در این بین ضایع نشود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱ هزار و ۷۶۷ مورد پرداخت بیمه بیکاری صورت گرفته که در این حوزه ۳ هزار و ۴۰۰ مورد افراد شاغل که اقدام به اخذ بیمه بیکاری می کردند نیز شناسایی شدند، گفت: ۷ هزار مستمری در سال گذشته برقرار شده است.

سلامی با بیان اینکه طی سال ۹۵ بیش از ۴۵۰ هزار لیست از کارگاه های موجود در استان دریافت شده است، گفت: بیش از ۹۸ درصد این لیست ها به صورت اینترنتی و الکترونیکی اخذ شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز بیان کرد تصریح کرد: بحث ابلاغ الکترونیکی به کارفرماها در دستور کار است که طی یک ساله گذشته به طور جد مورد توجه قرار گرفته، سال گذشته ۶۵ درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۲۰ جلسه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان با هزار و ۶۰۰ مورد پرونده تشکیل داده شده است، خاطرنشان کرد: ۲۵ مورد جلسه کمیته سخت و زیان آور در این مدت در استان تشکیل شده است.

سلامی با اعلام اینکه رسیدگی به هزار و ۱۷ مورد ادعای اشتغال سوابق بیمه شدگان صورت گرفته است، افزود: حذف دفاتر درمانی در سازمان تامین اجتماعی نهایی شده و افراد با ارائه کد ملی می توانند از خدمات لازم بهره مند شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز بیان کرد: سال گذشته ۷۲۲ هزار دفترچه درمانی در سال چاپ و پیرو این مهم یک میلیون مراجعه برای چاپ و تمدید اعتبار دفاتر درمانی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه ۵۱ برنامه راهبردی و عملیاتی برای معاونت درمانی در نظر گرفته شده است، اعلام کرد: به طور قطع هوشمندسازی کنترل لیست در رابطه با ارسال های مکانیزه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سلامی با اشاره به اینکه ایجاد سامانه جامع مشاغل سخت و زیان آور در دستور کار و یکی از اولویت های اصلی سازمان تامین اجتماعی بوده است، گفت: در سطح استان ۴ هزار و ۴۰۰ کارگاه با حدود ۳۰ هزار بیمه شده جدید شناسایی شده است.