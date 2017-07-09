هما زمینگیری ای تی آر را تأیید کرد/هواپیما همچنان غیرفعال است

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر ۱۴تیرماه در گزارشی با عنوان«پشت پرده زمین گیر شدن ای تی آر هما/ فرانسوی ها قطعه ندادند»، از زمین گیر شدن یک فروند از چهارفروند هواپیمای ای تی آر ۷۲ ـ ۶۰۰ با رجیستر EP-ITD خبر داد و عنوان کرد که این هواپیما بدلیل عدم تحویل قطعه از سوی فرانسه، زمینگیر مانده است.

روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در پاسخ به گزارش خبرگزاری مهر توضیحی به این شرح به دفتر خبرگزاری ارسال و عنوان کرده که هواپیمای مذکور پس از تحویل قطعه معیوب و تعمیر، عملیاتی شده است. این در حالی است که بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد هواپیمای مذکور همچنان غیرفعال است.

متن کامل جوابیه هما

احتراما پیرو درج مطلبی با عنوان «پشت پرده زمین گیر شدن ای تی آر هما/ فرانسوی ها قطعه ندادند» در عناوین خبری روز ۱۴ تیرماه سال جاری جوابیه ذیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آید.

خرید این نوع ناوگان از سوی هواپیمایی هما با توجه به سیاست های دولت برای استفاده در مناطق کم برخوردار بوده است؛ لذا استفاده از هواپیمای ATR در مسیرها پرتردد از سیاست های اولیه خرید این هواپیما نمی باشد.

از سوی دیگر برای برقراری یک مسیر پروازی مطالعات بازار از مهم ترین فاکتورهای هر شرکت هواپیمایی می باشد که با توجه به تقاضای موجود، پروازهای مورد اشاره در متن خبر صورت گرفته است.

همزمان با ورود ۴ فروند از این هواپیما به داخل کشور تعداد کافی قطعه به منظور پشتیبانی از هواپیما به داخل کشور انتقال داده شده است؛ لذا زمین گیر شدن هواپیمای مورد اشاره در متن خبر به دلیل نبود قطعه صحت ندارد.

در این رابطه به اطلاع می رساند یکی از قطعات یکی از هواپیماها اشکال پیدا کرد که چون تحت وارانتی بود، قطعه مورد نظر از کمپانی ای تی آر تهیه و تعویض و هواپیما اکنون عملیاتی است. لذا ندادن قطعه از طرف کمپانی ای تی آر نیز تکذیب می شود.

پاسخ مهر

اصل گزارش خبرگزاری مهر درباره زمین گیر شدن هواپیمای ای تی آر با رجیستر EP-ITD و عدم اطلاع رسانی هما در این زمینه بود، که جوابیه شرکت هما کاملا این موضوع را تأیید می کند.

مدیرعامل ایران ایر پیش از این اعلام کرده بود قطعات هواپیماهای خریداری شده، هنگام انتقال این هواپیماها به ایران، به داخل کشور منتقل شده است؛ بنابراین همانگونه که در گزارش ۱۴تیر مهر هم اشاره شده بود، سوال این است که چرا علیرغم وجو قطعات هواپیما در داخل کشور، تعویض و فعال سازی EP-ITD اینقدر طولانی شد؟ این هواپیما آخرین پرواز خود را در تاریخ ۲۰ ژوئن (۳۰ اردیبهشت) انجام داده است که به معنی غیر فعال بودن این ای تی آر به مدت بیش از یک ماه و نیم است. آیا امکان تعویض قطعه مورد نظر در این مدت زمان کوتاهتر وجود نداشت؟

سؤال دیگر این است که چرا باید هواپیمای نویی که تنها یک ماه از شروع پروازهای آن گذشته، دچار خرابی قطعه شود؟

ای تی آر هما همچنان زمین گیر است

از سوی دیگر ایران ایر در این جوابیه اعلام کرده هواپیمای ذکر شده در گزارش مهر، در حال حاضر فعال شده است. این در حالی است که سایت فلایت رادار ۲۴ این ادعای هما را تأیید نمی کند.

در سایت فلایت رادار۲۴، سه ای تی آر دیگر به رجیسترهای EP-ITA، EP-ITB و EP-ITC کاملا فعال بوده و سایت فلایت رادار ۲۴ به طور آنلاین انجام پروازهای این سه تایپ ۷۲ ـ ۶۰۰ را تأیید می کند.