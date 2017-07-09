همایش دانشجویان و اساتید ایرانی خارج کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی نایبی، در نشست یازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور گفت: این یازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور است که برگزار می شود، هر سال دبیری این همایش را یکی از اساتید برعهده دارد. امسال نیز دبیری همایش با بنده است. این همایش چهار روز از ۲۵ تا ۲۸ تیرماه با عنوان از اسلام تا اسلام در مشهد مقدس برگزار می شود.

وی ادامه داد: امروزه اسلام به صورت های مختلف و طوری عرضه می شود که موجب انزجار از جهان اسلام می شود، در این شرایط، نخبگان که سرمایه های کشور هستند می توانند در حد وسع خود به عنوان مبلغ چهره واقعی اسلام باشند و نشان دهند آنچه که توسط داعش به عنوان چهره اسلام معرفی می شود چهره واقعی آن نیست.

دبیر همایش دانشجویان واساتید ایرانی خارج از کشور افزود: هر ساله از متفکرین بلندپایه برای سخنرانی در این همایش استفاده می شود. در روز اول پس از خیر مقدم توسط دبیر همایش و حجت الاسلام مرتضوی رئیس دبیرخانه نهاد دانشجویان ایرانی خارج از کشور، دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی سخنرانی افتتاحیه را خواهند داشت.

وی افزود: دکتر نعمت الله فاضلی در خصوص تعاملات فرهنگی دانشجویان مسلمان با دنیای غرب سخنرانی خواهند کرد و دکتر عباس ملکی، دکتر فرازمند و دکتر عماد افروغ بعد از ظهر روز اول در خصوص تفکر تکفیر و مقابله با آن سخنرانی خواهند داشت. روز دوشنبه دکتر اژه ای و دکتر نظام زاده نمایندگان ولی فقیه در اروپا و آمریکا و آسیا و اقیانوسیه سخنرانی داشته و همچنین دکتر گلشنی در خصوص نقش دانشمندان اسلامی در تمدن سازی سخنرانی خواهند داشت.

دبیر همایش دانشجویان واساتید ایرانی خارج از کشور ادامه داد: دکتر پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از دیگر سخنرانان این روز است و بعد از ظهر دوشنبه ۲۶ تیرماه میزگرد صنفی با حضور نمایندگان وزارتین خارجه، علوم، بهداشت سازمان فرهنگ، معاونت علمی و پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد. روز سه شنبه دکتر مهدوی راد در خصوص تبیین حقوق زن در قرآن، و دکترکوهیان در خصوص دیپلماسی علمی و دکتر لگنهاوزن در خصوص حرکت های تأثیرگذار اسلامی در گسترش دانش صحبت خواهند کرد.

نایبی تصریح کرد: با حضور دبیران اتحادیه های دانشجویان خارج از کشور نیز، دکتر کدخدایی و دکتر امین زاده سخنرانی خواهند داشت. در روز چهارشنبه و آخرین روز همایش حجت الاسلام نظام زاده نماینده ولی فقیه سخنرانی داشته و دبیر همایش گزارش نهایی ارائه خواهد کرد و در پایان حجت الاسلام قمی معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری سخنرانی خواهد داشت.

استاد دانشکده برق صنعتی شریف تأکید کرد: تعداد زیادی از دانشجویان برای حضور در این همایش ثبت نام کرده بودند اما ۷۰ نفر از آنها از نظر علمی انتخاب شده اند از ۲۴ کشور جهان در این همایش حضور می یابند. این دانشجویان از کشورهای آمریکا، کانادا، سوئیس، اتریش، آلمان، بلژیک، انگلیس، ایتالیا، مالزی، چین، روسیه و ... هستند.

وی افزود: علاوه بر این دانشجویان اساتید ایرانی خارج از کشور نیز در این همایش شرکت می کنند و در حال حاضر ۷ تا ۸ نفر از این اساتید برای حضور در برنامه اعلام آمادگی کردند.

دبیر همایش دانشجویان واساتید ایرانی خارج از کشور ادامه داد: از ۷۰ دانشجوی مذکور، ۵۰ نفر آقا و ۲۰ نفر خانم هستند.