به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست (پام)، علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام خبر برگزاری مانور اطفاء حریق جنگل‌ها سال ۹۶ به طور همزمان در استان‌های آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری، گفت: این مانورها با مشارکت ۱۱ استان و با حضور مدیران ارشد سازمان‌های حفاظت محیط زیست، مدیریت بحران، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار می‌شود.

تیموری افزود: سازمان حفاظت محیط زیست روز سه شنبه ۲۰ تیرماه برای سومین سال متوالی و بر اساس سیاست‌ها و تأکید ریاست سازمان به منظور آمادگی نیروهای یگان و اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، اقدام به برگزاری همزمان مانور اطفاء حریق در مناطق تحت مدیریت سازمان در استان‌های استان‌های آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری می‌کند.

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: علاوه بر دو استان میزبان و معین، ۱۱ استان آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، همدان، کردستان، اصفهان، مرکزی، ایلام، لرستان، کرمانشاه و خوزستان نیز به عنوان ادارات کل حفاظت محیط زیست همکار در این مانورها ایفای نقش خواهند کرد.

وی از اجرای مرحله دوم این مانورها در شهریور ماه سالجاری خبر داد و اضافه کرد: مرحله دوم مانور اطفاء حریق به میزبانی گلستان به عنوان استان معین و با همکاری پنج استان مازندران، گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان به عنوان استان‌های همکار برگزار می‌شود.

به گفته تیموری، در اجرای این مانورها، علاوه بر ادارات کل یاد شده با توجه به هماهنگی صورت گرفته مسئولان استانی، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با موضوع حریق در عرصه‌های طبیعی همچون سازمان جنگل‌ها، مراتع و سازمان مدیریت بحران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز مشارکت و همکاری خواهند داشت.