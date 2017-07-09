اعمال حدود مجاز جدید معاینه فنی از ابتدای مرداد ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست (پام)، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حدود مجاز جدید معاینه فنی خودروهای در حال تردد از ابتدای مردادماه سالجاری اعمال خواهد شد.

معاون رئیس جمهور افزود: اجرای این حدود که سال گذشته پس از بررسی‌های کارشناسی، انجام مطالعات لازم و انطباق با شرایط کشور در شورایعالی حفاظت محیط زیست به تصویب رسید، برای کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها بسیار ضروری است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری این موضوع که حدود مجاز معاینه فنی خودروهای در حال تردد از سال ۱۳۷۷ تغییر نیافته بود، خاطرنشان کرد: حدود قدیم تأثیر لازم را در کاهش آلودگی هوا نداشت، بنابراین اقدام به تصویب حدود مجاز جدید شد.

به گفته ابتکار، ابلاغ این حدود توسط سازمان حفاظت محیط زیست و اجرای آن توسط وزارت کشور و مراکز معاینه فنی خودروهای سراسر کشور خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای حدود مجاز جدید معاینه فنی خودرو ضامن کارکرد صحیح کاتالیست و کاهش آلودگی خروجی‌های خودروها است، تصریح کرد: لازم است صاحبان و رانندگان کلیه خودروها به این موضوع توجه و نسبت به اخذ معاینه فنی و رعایت این الزامات اقدام کنند.

ابتکار خاطرنشان کرد: رعایت این موارد قانونی و مسئولیت پذیری صاحبان خودروها برای داشتن هوای سالم الزامی است.