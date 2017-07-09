معرفی تیم رویایی لیگ جهانی ۲۰۱۷/ انگاپت ارزشمندترین بازیکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ در سه سطح و با حضور ۳۶ تیم پیگیری شد که فرانسه در سطح یک این رقابتها به مقام قهرمانی دست یافت و پاداش یک میلیون دلاری را از آن خود کرد.

تیم ملی والیبال برزیل نیز به رغم میزبانی، عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد تا جایزه ۵۰۰ هزار دلاری را به دست آورد.

تیم های کانادا و آمریکا در دیدار رده بندی به مصاف هم رفتند و کانادا با شکست آمریکا علاوه بر کسب نخستین مدال خود در لیگ جهانی، ۳۰۰هزار دلار پاداش این عنوان را نیز کسب کرد و آمریکا به عنوان تیم چهارم به جایزه ۱۵۰ هزار دلاری رسید.

تیم های صربستان و روسیه نیز که در مرحله نهایی لیگ جهانی حضور داشتند اما به جمع چهار تیم برتر راه نیافتند، پاداش ۷۵ هزار دلاری دریافت کردند.

در پایان لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ هشت بازیکن به عنوان بازیکنان برتر این رقابتها معرفی شدند و در مجموع ۱۰۰ هزار دلار پاداش دریافت کردند.

فهرست بازیکنان برتر به قرار زیر است:

ارزشمندترین بازیکن: اروین انگاپت(فرانسه) ۳۰ هزار دلار

بهترین پاسور: بنجامین تونیوتی (فرانسه) ۱۰ هزار دلار

بهترین پشت خط زن ها: ریکاردو لوکارلی (برزیل) و اروین انگاپت(فرانسه) هر بازیکن ۱۰ هزار دلار

بهترین مهاجم: والاس دوسوزا (برزیل) ۱۰ هزار دلار

بهترین مدافعان: گراهام ویگراس (کانادا) و کوین لوروکس (فرانسه) هر بازیکن ۱۰ هزار دلار

بهترین لیبرو: بلیر کامرون بان (کانادا) ۱۰ هزار دلار