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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل راه البرز:

تردد در محور شمشک - دیزین برای افراد محلی آزاد است

تردد در محور شمشک - دیزین برای افراد محلی آزاد است

کرج - رئیس مرکز فرماندهی کنترل و ترافیک پلیس راه استان البرز گفت: تردد در محور شمشک - دیزین برای افراد محلی آزاد است.

ستوان یکم علی بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور شمشک دیزین در محدوده استان البرز از سال گذشته مسدود بوده اما اکنون به دلیل عملیات راهداری از سه راهی دیزین به سمت پیست نیز مسدود شد.

وی با اشاره به انسداد سه راهی دیزین به سمت پیست در جاده چالوس، گفت: هم اکنون تردد در این محور به صورت محلی انجام می شود.

بابازاده عنوان کرد: با توجه به عملیات انفجار راه سازی محور بسته و تردد فقط برای افراد بومی میسر است.

رئیس مرکز فرماندهی کنترل و ترافیک پلیس راه استان البرز گفت: این انسداد تا پایان عملیات عمرانی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4025725

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