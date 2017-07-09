افزایش آمار دانشجویان ایرانی که به چین می روند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد مرتضوی امروز در نشست خبری یازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور گفت: این همایش با عنوان «از اسلام تا اسلام» در مشهد مقدس برگزار می شود.

وی ادامه داد: انگیزه ای که باعث شد، شعار «از اسلام تا اسلام» برای این همایش انتخاب شود، اسلامی بود که در حال حاضر توسط تکفیری و داعشی ها ارایه می شود و این یک چهره ساختگی از اسلام است، درحالی که اعتقاد ما این است که اسلام، اسلام نبوی و اسلام ناب است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور از دیگر انگیزه های انتخاب این شعار را ارسال دو نامه مقام معظم رهبری به جوانان آمریکایی شمالی و اروپا و عموم جوانان غربی دانست و گفت: این دو نامه آن طور که باید ترویج نشد برای همین احساس کردیم از ظرفیت دانشجویان ایرانی خارج از کشور برای ترویج و تبلیغ آن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور ماهیت فرهنگی دارد، ما می خواهیم به نهاد هایی که در رابطه با خارج از کشور کار می کنند بگوییم ما یک مجموعه ای داریم به عنوان شهروندان ایرانی خارج از کشور که می شود از ظرفیت آنها استفاده کرد و آنها نیز علاقمند دهستند که به کشور کمک کنند.

حجت الاسلام مرتضوی افزود: همچنین حل مشکل این دانشجویان، ارایه موضع نظام نسبت به آنها، آشنایی دانشجویان ایرانی خارج کشور با مسئولان داخلی همه از موضوعاتی است که توسط نهاد پیگیری می شود.

وی درباره مشکلات صنفی دانشجویان ایرانی خارج از کشور گفت: یک دسته از مشکلات به نحوه جذب این نخبگان در داخل کشور باز می گردد که معمولا بررسی شده و حل می شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور ادامه داد:معمولا در جلساتی که بین دانشجویان ایرانی خارج از کشور و مسئولان برگزار می شود وعده هایی که توسط مسئولان داده می شود تا ۵۰ درصد به نتیجه می رسد.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار مدارک دانشجویان در برخی از دانشگاه های خارج از کشور نیز از دیگر مشکلات این دانشجویان است در این زمینه فقط ۱۰ درصد مشکلات حل شده و ۹۰ درصد باقی است.

حجت الاسلام مرتضوی ادامه داد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور به طور مستمر با این دانشجویان در ارتباط است. روزانه برخی مواقع بالای ۱۰ هزار بار به سایت این نهاد مراجعه می شود. همچنین نشریه و رادیوی اینترنتی ویژه این دانشجویان فعال است و همچنین عتبات و عمره برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور پیگیری می شود.

وی در پاسخ به مهر درباره تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور و آمار دقیق آنها اظهار کرد: مقرر شد که وزارت علوم، وزارت بهداشت، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مورد امور دانشجویان خارج و هر نهادی که با دانشجویان ایرانی خارج از کشور در ارتباط است، آمار خود را به وزارت خارجه ارائه کند تا این وزارت خانه آمار نهایی این دانشجویان را در خارج از کشور اعلام کند اما در حال حاضر این آمار ارائه نشده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور حضور دارند که بیشتر آنها در کانادا، آمریکا، مالزی، اروپای غربی و هند هستند ولی در حال حاضر تعداد دانشجویانی که به کشور چین برای تحصیل اعزام می شوند در حال افزایش است.