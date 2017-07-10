اوپک به تنهایی نمی تواند بازار نفت را نجات دهد/نفت شیل جلو بیاید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مارکت واچ، شرکت خدمات مالی «مورگان استنلی» آمریکا اعلام کرد: تلاش های اوپک و برخی از کشورهای تولیدکننده نفت برای کاهش مازاد عرضه جهانی و بهبود بازار انرژی، به تنهایی کافی نیست.

همچنین بانک «وال استریت» از تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا برای پیوستن به توافق کاهش تولید به منظور مقابله برای مازاد عرضه جهانی که از تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی منجر به سقوط بهای نفت شده، دعوت به عمل آورده است.

مسئولان «مورگان استنلی» گفتند: اگر اوپک نتواند توازن در بازار ایجاد کند، آن وقت قیمت نفت باید به زور در جایی دیگری که به احتمال بسیار زیاد در نفت شیل آمریکا است، متوازن شود.

البته برای داشتن یک بازار توازن یافته در سال آینده میلادی، تعداد دکل های فعال حفاری آمریکا نباید افزایشی داشته باشد و احتمالا ۱۵۰ دکل حفاری از چرخه تولید نفت آمریکا حذف شود؛ این در حالی است که نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا برای رسیدن به نقطه سر به سر، نیازمند قیمت بین ۴۶ تا ۵۰ دلار در هر بشکه است.

بر همین اساس، «مورگان استنلی» پیش بینی خود از قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا و برنت را به ترتیب به ۴۸ دلار و ۵۰.۵ دلار در هر بشکه برای سال جاری میلادی کاهش داده است.

همچنین قیمت نفت طی ماه های گذشته، علیرغم کاهش تولید نفت اوپک با نوسان روبرو شده است.

بر پایه این گزارش «مورگان استنلی» اعلام کرد، به منظور تقویت بهای نفت و رساندن آن به ۵۵ دلار در هر بشکه، اوپک احتمالا باید عرضه روزانه خود را ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه بیشتر در بازارهای جهانی کاهش دهد و توافق کاهش تولید را تا آخر سال ۲۰۱۸ میلادی تمدید کند که البته این غیرمحتمل خواهد بود.