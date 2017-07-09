۲۰۷هزارکردستانی تحت پوشش بیمه هستند/اجرای طرح نوین ارائه خدمات

به گزارش خبرنگارمهر، سیدصلاح قریشی ظهر امروز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت هفته تامین اجتماعی برگزارشد، با اشاره به اینکه تامین اجتماعی درکشورما هدف توسعه است، گفت: هدف اصلی تامین اجتماعی صیانت و پشتبیانی از نیروی کار ومولد جامعه است و ۱۸ نوع خدمت را به جامعه تحت پوشش خود ارائه می دهد.

وی تعداد بیمه شده اصلی استان تا پایان سال گذشته را ۲۰۶ هزار و ۲۲۱ نفر ذکر کرد و اظهارداشت: این تعداد بیمه شده اصلی تا پایان اردیبهشت ماه امسال به ۲۰۷ هزار و ۴۴۵ نفر رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۶/. درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: تعداد بیمه شده اجباری در استان ۱۰۳ هزار و ۸۲۰ نفر، بیمه حرف و مشاغل ۱۸ هزارو ۷۱۹، بیمه رانندگان ۲۱ هزار و ۶۸۰ نفر، بیمه های توافقی ۵ هزار و ۳۵۵ نفر، قالیبافان ۱۷ هزار و ۸۶۸ و بیمه کارگران ساختمانی هم ۳۲ هزار و ۷۸۶ نفر است.

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان ادامه داد: تعداد بیمه شدگان حرفه و مشاغل آزاد ۴.۷ درصد و اختیاری ۲.۹ درصد در استان افزایش پیدا کرده که این نشان از آشنایی و آگاهی مردم با خدمات بیمه ای است.

قریشی با اشاره به اینکه تعداد بیمه شدگان کارگران ساختمانی در کردستان دو برابر میانگین کشوری است، بیان کرد: تعداد بیمه شدگان قالیبافی در استان هم ۳.۵ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۱۰ شعبه رسمی در شهرستان های استان، دو واحد کارگزاری در شهرهای سنندج و سقز، سه واحد شعبه اقماری در سروآباد، حسن آباد یاسوکند، سریش آباد به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات ارائه می دهند.

وی ادامه داد: مجوز تخریب و بازسازی ساختمان شعبه یک سنندج و خرید زمین برای شعبه بیجار را دریافت کرده ایم که امسال اقدامات لازم را در این رابطه انجام خواهیم داد.

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان تعداد پرونده مستمری بگیران تامین اجتماعی استان تا پایان اردیبهشت ماه امسال را ۲۷ هزار و ۶۷۸ پرونده ذکر کرد وگفت: این میزان نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۰.۵ درصد رشد داشته است.

قریشی افزود: از جمله دلایل افزایش پرونده مستمری بگیران مربوط به بخشنامه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، بخشنامه اصلاح نحوه جمع آوری آمار تعداد پرونده ها، بلوغ صندوق در استان و ایجاد سوابق از طریق ماده ۱۴۸ قانون کار بوده است.

وی ضریب پشتیبان بیمه ای در استان را ۷.۵ درصد خواند و اظهارداشت: در حال حاضر ۳۰ میلیارد تومان بابت مستمری به مستمری بگیران تامین اجتماعی استان پرداخت می شود.

اجرای فاز نخست طرح نوین ارائه خدمات در کردستان

وی از اجرای طرح بازرسی الکترونیکی از کارگاه های تحت پوشش تامین اجتماعی استان خبرداد و گفت: این طرح به طور پایلوت قرار شده از مهرماه امسال در کردستان اجرایی شود.

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان ادامه داد: با اجرای این طرح از سلیقه ای عمل کردن بازرسان جلوگیری می شود و امر بازرسی قابل کنترل تر و رصد آن هم بهتر خواهد شد.

قریشی از اجرای طرح نوین ارائه خدمات در تمامی شعبه های استان خبرداد و اظهارداشت: یکی از پروژه های ما در هفته تامین اجتماعی اجرای فاز نخست طرح نوین ارائه خدمت به منظور تسریع در ارائه خدمات، استفاده متوازن از توان نیروی انسانی، سازماندهی بهتر منابع انسانی در واحد اجرایی استان، افزایش توان پاسخگویی به مراجعان، بهره گیری بهتر از بستر الکترونیکی ایجاد شده در سیستم ها، کاهش بخش گرایی و حرکت به سمت جامع نگری در امور است.

وی عنوان کرد: از دیگر پروژه های قابل افتتاح ما در این هفته افتتاح شعبه اقماری در موچش از توابع شهرستان کامیاران است که با هدف کسب رضایت ارباب رجوع و جلوگیری از ترددهای غیرضروری به شعبه کامیاران این واحد راه اندازی می شود.

وی اظهارداشت: بهبود فضای فیزیکی شعب مریوان، بانه، دهگلان و شعبه دو سنندج در راستای اجرای بهتر فاز نخست طرح نوین خدمات سازمان از دیگر اقدامات انجام شده ما در سال گذشته بوده است.