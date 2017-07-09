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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۰

گورباچف: دیدار پوتین و ترامپ اولین گام مثبت بود

گورباچف: دیدار پوتین و ترامپ اولین گام مثبت بود

آخرین رئیس جمهور شوروی با اشاره به دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا گفت: هنوز زود است از تغییرات جدی در رابطه روسیه و آمریکا سخن بگوییم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر شوروی در اظهار نظری در مورد اولین دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گفت: فعلا زود است که بگوییم تغییرات جدی  در رابطه آمریکا و روسیه به وجود آمده است.

گورباچف گفت: اکنون به سختی می توان گفت که تغییرات جدی ای در رابطه مسکو و واشنگتن به وجود آمده است اما این دیدار به عنوان اولین گام، مثبت بوده است و فضای مثبتی در این دیدار به وجود آمد.

روسای جمهور روسیه و آمریکا برای اولین بار پس از ریاست جمهوری ترامپ، روز جمعه در حاشیه نشست جی ۲۰ در هامبورگ با یکدیگر دیدار کردند.

کد مطلب 4025741

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