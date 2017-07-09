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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸

مسئول سازمان بسیج هنرمندان لرستان:

جشنواره سراسری شعر با موضوع بصیرت در لرستان برگزار می‌شود

جشنواره سراسری شعر با موضوع بصیرت در لرستان برگزار می‌شود

خرم آباد - مسئول سازمان بسیج هنرمندان لرستان از برگزاری جشنواره سراسری شعر با موضوع بصیرت و حماسه ۹ دی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حاتمی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست با خبرنگاران در سخنانی از برگزاری جشنواره سراسری شعر در لرستان خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره با عنوان «ساعت به وقت حضور» و تحقق موضوع بصیرت افزایی در استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه موضوعیت این جشنواره حماسه ۹ دی است، عنوان کرد: در این جشنواره استان های مختلف کشور حضور خواهند داشت.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان لرستان تصریح کرد: این برنامه سه روزه خواهد بود و در نهایت در اختتامیه این جشنواره برگزیدگان جشنواره های استانی مورد تقدیر خواهند گرفت.

کد مطلب 4025744

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