به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حاتمی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست با خبرنگاران در سخنانی از برگزاری جشنواره سراسری شعر در لرستان خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره با عنوان «ساعت به وقت حضور» و تحقق موضوع بصیرت افزایی در استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه موضوعیت این جشنواره حماسه ۹ دی است، عنوان کرد: در این جشنواره استان های مختلف کشور حضور خواهند داشت.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان لرستان تصریح کرد: این برنامه سه روزه خواهد بود و در نهایت در اختتامیه این جشنواره برگزیدگان جشنواره های استانی مورد تقدیر خواهند گرفت.