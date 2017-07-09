فعالیت بیمارستان تامین اجتماعی ایلام در نبود پزشک متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان تامین اجتماعی «شهدای زاگرس» ایلام یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری به‌صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد، اما با گذشت دو ماه از افتتاح این طرح دارای نواقص متعددی است.

در حالی که در استان ایلام بیش از ۲۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، در استان ایلام کمبودهای بخش درمان باعث مشکلاتی برای بیمه شدگان شده است.

هم اکنون نیز مردم از وضعیت خدمات رسانی بیمارستان تازه افتتاح شده شهر ایلام نیز رضایت ندارند چراکه به دلیل نواقص زیاد نمی تواند خدمات را به کامل به مردم ارائه دهد، یکی از مهمترین این مشکلات نبود پزشک متخصص است که باعث شده این بیمارستان در حد یک کلینک برای مردم باشد.

با توجه به اینکه قشرهای کارگری تحت پوشش تامین اجتماعی در استان ایلام هم زیاد است، وجود یک بیمارستان مجهز همراه با پزشک متخصص کاملا ضروری است.

۱۲ هزار کارگر ایلامی تحت پوشش تامین اجتماعی

سهیلا ملکشاهی مدیرکل تامین اجتماعی استان ایلام امروز در نشست خبری خود گفت: ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر از کارگران در این استان زیر پوشش خدمات بیمه ای هستند.

وی اظهار داشت: فرآیند بیمه ۵۰۰ نفر دیگر نیز برای پرداخت حق بیمه در حال اجراست و ۵۰۰ مجوز نیز برای افرادی که دارای مهارت فنی و در کار ساخت و ساز اشتغال دارند و از آنجا که رابطه خاصی با کارفرما ندارند دولت ۲۰ درصد حق بیمه آنها را پرداخت می کند.

وی از بخشودگی جرائم در استان به میزان ۲۰ میلیارد ریال خبر داد و افزود: اجرای این بخشودگی در راستای حمایت از اقتصاد ملی و در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی برای ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات انجام شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان ایلامتاکید کرد: ماهیانه ۱۴ میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار نفر افراد تحت پوشش این سازمان در استان ایلام هزینه تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت پرداخت می شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹۱ نفر در این سازمان در استان ایلام گفت: تلاش در راستای بهبود وضعیت افراد تحت پوشش مهم ترین اولویت این سازمان است.

ملکشاهی پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد، عیدی، بن به مستمری بگیران از کار افتاده، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، بیمه نقدی و غیر نقدی مستمری بگیران، فوتی و بازنشسته، بارداری، بیکاری را از جمله خدمات این سازمان عنوان کرد.

وی به بیمه شدگان خاص اشاره کرد و افزود: این بیمه شدگان شامل کارگران ساختمانی هستند که ۲۰ درصد بیمه مربوط به حق کارفرما بصورت کمک دولت پرداخت می شود و تنها هفت درصد آن را کارگران پرداخت می کنند.

مشکل اصلی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام تأمین پزشک متخصص است

کریم لاله ماژین مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام نیز امروز در حاشیه نشست خبری با اصحاب مطبوعات و رسانه های استان با بیان اینکه مراکز بیمارستان و درمانی تأمین اجتماعی در سراسر کشور با مشکل تأمین و استقرار پزشک متخصص روبرو هستند، اظهارداشت: برای رفع این مشکل در بیمارستان شهدای زاگرس ایلام رایزنی بسیاری صورت گرفته و امیدواریم که این مشکل در اسرع وقت حل و فصل شود.

وی با اشاره به اینکه با استقرار پزشکان متخصص در این بیمارستان، بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استان ایلام می توانند از خدمات ارائه شده این سازمان نهایت استفاده را ببرند، افزود: مجموعه تأمین اجتماعی و مدیریت درمان این سازمان آمادگی دارد تا پزشکان متخصص را به صورت تمام وقت و یا پاره وقت برای خدمت در بیمارستان تأمین اجتماعی و دیگر مراکز درمانی وابسته به این سازمان استخدام کند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام با اشاره به تجهیز بیمارستان شهدای زاگرس این شهر گفت: این بیمارستان به صورت شبانه روزی در خدمت مراجعین و بیمه شدگان این سازمان است و آمادگی ارائه انواع خدمات درمانی به جامعه هدف خود را دارد.

افزایش مراکز درمانی استان ایلام به ۳۷۰ مرکز

وی ادامه داد: در ابتدای تشکیل این دولت سازمان تامین اجتماعی ۲۳۰ میلیارد ریال در بخش درمان این استان هزینه می کرد که این مقدار اکنون به ۵۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی گفت: تعداد مراکز درمانی این استان به ۳۷۰ مرکز در دولت یازدهم افزایش یافته است.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی ایلام تاکید کرد: میزان بدهی دولت به این سازمان در سال ۸۶ حدود ۴۲ هزار میلیارد ریال بود که در پایان دولت دهم ۱۴ برابر شد.

لاله ماژین به عملکرد این سازمان در استان اشاره و اضافه کرد: ۸ میلیون بار مراجعه و ۸۸ هزار تخت بستری طی چهار سال گذشته به مراکز طرف قرارداد این سازمان انجام شده که در بخش بستری ۷۹۰ میلیارد ریال و در حوزه سرپایی ۹۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی جایگزینی دفترچه های الکترونیک بجای دفترچه کاغذی را از دیگر برنامه های این سازمان ذکر کرد.

بیمارستان شهدای زاگرس تأمین اجتماعی ایلام در زمینی به مساحت شش هزار و ۵۰۰ مترمربع در چهار طبقه احداث‌شده و دارای بخش‌های جراحی، داخلی، اتاق‌های عمل، اورژانس، رادیولوژی، درمانگاه، آی سی یو، آزمایشگاه و ۲ اتاق عمل زنان و زایمان است.