نصب آبشخور حیات وحش در منطقه شکار ممنوع حوض سلطان قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست قم، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به نصب یک عدد آبشخور حیات وحش در منطقه شکار ممنوع حوض سلطان گفت: این آبشخور به همراه یک منبع آب ۱۰ هزار لیتری در این تالاب ارزشمند نصب شده است.

وی در ادامه افزود: این منبع آب و آبشخور توسط خانواده مرحومه «مهتاب خوش بین» از خیرین دوستدار محیط زیست در قالب طرح «نذر طبیعت» اهدا شده بود که با کمک محیط بانان و جمعی از دوستداران و کارشناسان محیط زیست در تالاب حوض سلطان نصب شد.

رحمان دانیالی ضمن تجلیل از همه خیرین حوزه محیط زیست، از همت و تلاش آقایان رضوانی، سلم آبادی، موسوی، میرکمالی و علی اصل که در نصب این آبشخور همکاری کردند قدردانی کرد و گفت: حفظ و حراست از محیط زیست از مهمترین نیازها و اولویت های امروز جامعه است که نیازمند توجه از سوی همه مردم به ویژه خیرین و نیکوکاران است.

وی در پایان مدیریت منابع آبی در مناطق و زیستگاههای طبیعی به ویژه در فصول گرم سال را در حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری بسیار مهم و حیاتی دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم با همدلی و مشارکت همه مردم و مسوولان گام های مثبت و موثری در جهت تحقق اهداف زیست محیطی در جامعه برداریم.