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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

جشن ۷۲ سالگی اکبر عالمی در موزه امام علی (ع) برپا می شود

جشن ۷۲ سالگی اکبر عالمی در موزه امام علی (ع) برپا می شود

جدیدترین ویژه برنامه «تولد ماه» به جشن ۷۲ سالگی اکبر عالمی اختصاص دارد که با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین «تولد ماه» به مناسبت زادروز اکبر عالمی دوشنبه ۱۹ تیرماه با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.

اکبر عالمی متولد تیرماه ۱۳۲۴ در اهواز، مجری، کارشناس تلوزیونی و کارگردان و عکاس پیشکسوت است.

اکبر عالمی دانش‌آموخته رشته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک دارای مدرک دکترای سینما از انگلستان است. وی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ عضو فرهنگستان هنر و فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده و بیشتر کارهای او در حوزه کارگردانی در ژانر مستند عرضه شده است.

ترجمه و تألیف کتاب‌های فنی سینمایی، تدریس مباحث تکنیکی و تخصصی در دانشکده‌های سینمایی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه انیمیشن (پویا نمایی) دانشگاه تربیت مدرس، اجرا و کارشناسی برنامه‌های تخصصی سینمایی در تلوزیون، داور جشنواره‌های بین‌المللی فیلم و انیمیشن، داور و مجری جشنواره‌های مختلف ایران، دبیری همایش‌های ملی انیمیشن، ریاست لابراتوار وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال ۱۳۷۵، مسئولیت لابراتوارهای سازمان صدا و سیما در سال ۱۳۶۰ از جمله فعالیت‌های اکبر عالمی است.

در سال ۱۳۹۳ همزمان با برگزاری جشن تصویر سال از یک عمر تلاش اکبر عالمی در عرصه عکاسی و سینما تجلیل شد و از این استاد دانشگاه به عنوان معمار کلمه با دانشی چند وجهی یاد شد.

علاقه‌مندان برای حضور در بیست و چهارمین تولد ماه می‌توانند روز دوشنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰ به موزه هنرهای دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولی‌عصر، خیابان اسفندیار مراجعه کنند.

کد مطلب 4025749

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