جشن ۷۲ سالگی اکبر عالمی در موزه امام علی (ع) برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین «تولد ماه» به مناسبت زادروز اکبر عالمی دوشنبه ۱۹ تیرماه با حضور جمعی از هنرمندان و علاقهمندان در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار میشود.
اکبر عالمی متولد تیرماه ۱۳۲۴ در اهواز، مجری، کارشناس تلوزیونی و کارگردان و عکاس پیشکسوت است.
اکبر عالمی دانشآموخته رشته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک دارای مدرک دکترای سینما از انگلستان است. وی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ عضو فرهنگستان هنر و فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده و بیشتر کارهای او در حوزه کارگردانی در ژانر مستند عرضه شده است.
ترجمه و تألیف کتابهای فنی سینمایی، تدریس مباحث تکنیکی و تخصصی در دانشکدههای سینمایی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه انیمیشن (پویا نمایی) دانشگاه تربیت مدرس، اجرا و کارشناسی برنامههای تخصصی سینمایی در تلوزیون، داور جشنوارههای بینالمللی فیلم و انیمیشن، داور و مجری جشنوارههای مختلف ایران، دبیری همایشهای ملی انیمیشن، ریاست لابراتوار وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال ۱۳۷۵، مسئولیت لابراتوارهای سازمان صدا و سیما در سال ۱۳۶۰ از جمله فعالیتهای اکبر عالمی است.
در سال ۱۳۹۳ همزمان با برگزاری جشن تصویر سال از یک عمر تلاش اکبر عالمی در عرصه عکاسی و سینما تجلیل شد و از این استاد دانشگاه به عنوان معمار کلمه با دانشی چند وجهی یاد شد.
علاقهمندان برای حضور در بیست و چهارمین تولد ماه میتوانند روز دوشنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰ به موزه هنرهای دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولیعصر، خیابان اسفندیار مراجعه کنند.
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