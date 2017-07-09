به گزارش خبرنگار مهر، حجت سلیمی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از دغدغه های امروز کشور که مقام معظم رهبری طی فرمایشات خود بدان تأکید نمودند، حوزه کسب و کار و اقتصاد مقاومتی و بازار است و بخش اعظمی از رشته ها و دانشجویان مرکز فرهنگ و هنر کرمانشاه قابلیت لازم برای نقش آفرینی جدی در این حوزه را دارد.

رئیس دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه از افزایش صد در صدی تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه خبر داد و بیان کرد: سال گذشته ۵۰۰ دانشجو داشتیم که این تعداد به ۱۰۰۰ دانشجو افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در هر ترم و هر سال شاهد ریزش تعداد دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی هستیم، افزود: گرایش به سمت تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رو به افزایش است.

سلیمی با اشاره به جذب ۸۶ مدرس جدید در این مرکز گفت: ۳۵ مدرس جدید به این آمار اضافه شده و با آغوش باز از تمام مدرسین متخصص در حوزه فرهنگ و هنر در صورت داشتن شرایط لازم استقبال میکنیم.

وی به وجود ۲۴ کد رشته در این مرکز گفت: رشته های خوشنویسی، گریم، موسیقی با گرایش ساز جهانی، طراحی لباس، چاپ و نشر، معماری داخلی، تبلیغات و خبرنگاری از رشته های این مرکز است.

سلیمی از انعقاد تفاهم نامه با بسیج سازندگی سپاه برای استفاده از تسهیلات حوزه اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی خبر داد و گفت: افریکیشنی را برای سهولت ارتباط دانشجویان با مرکز دانشگاه طراحی و راه اندازی کردیم.

تأکید بر استفاده از نیروهای جوان و متخصص در این مرکز دانشگاهی

وی با تأکید بر استفاده از نیروهای جوان و متخصص در این مرکز دانشگاهی گفت: راه اندازی معاونت پژوهشی فناوری و کارآفرینی، توسعه ۱۶۰ متر فضای جدید آموزشی، تعمیر دو کارگاه موسیقی، طراحی استودیو صدای حرفه ای، جذب ۲ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیزات چاپ، برقراری امکان تخفیف ۵۰ درصدی شهریه به شرط داشتن گواهی اشتغال از اتحادیه چاپ خانه داران از اقدامات انجام شده است.

سلیمی ایجاد اولین نگارخانه دیجیتال مرکز فرهنگ و هنر، تجهیز کارگاه نقاشی، برگزاری اولین سمینار تجاری سازی هنر، برگزاری ۱۴ نمایشگاه هنری و افتتاح پاتوق فیلم بلند را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.

وی از برگزاری اولین سمینار بین المللی تجاری سازی هنر در منطقه به میزبانی مرکز فرهنگ و هنر کرمانشاه در سال جاری خبر داد و بیان کرد: یکی از اقدامات ما تشکیل ارکست سمفونیک کودکان و نوجوانان بود.

رئیس دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه در ادامه گفت: در حوزه مالی، ۶۰ درصد مطالبات سال گذشته اخذ شده، امکان تقسیط شهریه در طول ترم برای دانشجویان و بروز کردن امکان پرداخت حق الزحمه مدرسان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه واحد مرکز فرهنگ و هنر کرمانشاه جزو سه مرکز برتر در کل کشور است، گفت: در حال خرید دستگاه بروز در حوزه تصویر برداری و فیلم برداری هستیم.

سلیمی بیان کرد: باید در حوزه مدرسین خبرنگاری و آموزش اتفاقاتی بیفتد تا دانشجویان کارآفرین و کارآ و خلاق تربیت کنیم و تاکنون رضایت بخش نبوده است.

ما دغدغه تجاری سازی هنر را داریم/ هنرمند واقعی نباید فقیر باشد

وی با اشاره به اینکه بخش اعظم دانشجویان این مرکز شاغل هستند، اظهار داشت: یکی از اهداف ما این است که افراد در حوزه خصوصی کسب و کار داشته باشند و بار دولت کاهش یابد و افراد خودشان توانمند باشند نه اینکه سربار نظام و حاکمیت باشند.

سلیمی تأکید کرد: ما بصورت جدی به دنبال ایجاد ورک شاپ هایی با حضور بزرگان اصحاب هنر هستیم. ما باید بروز ترین تجهیزات را در حوزه تصویر برداری داشته باشیم و اینجا سیستم درآمد هزینه دارین، منابع مالی ما از طریق پرداخت شهریه تأمین می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: در این مرکز فرهنگ و هنر افرادی تدریس میکردند که آکادمیک بودند، ما نیاز به اساتید باتجربه و بنام که حرفی در حوزه تجربه داشته باشند، داریم؛ چرا باید هنرمند ما گرسنه باشند، معتقدم ما به استاد امیرخانی میتوانیم هنرمند واقعی بگوییم، هنرمند نباید فقیر باشد، گذشت آن زمانی که شخصیت هنرمند در اوج گرسنگی مرد، الان روی تابلوی استاد فرشچیان نمی‌توان قیمت گذاشت، کسانیکه نتوانستند وارد حوزه کسب و کار و اشتغال شوند اینکاره نیستند.

سلیمی افزود: ما دغدغه تجاری سازی هنر را داریم و به افراد خبره نیاز داریم، خیلی‌ها حتی نمی‌دانند این مرکز با این رشته ها و قابلیتها در کرمانشاه وجود دارد، تا پیش از حضور بنده، سالانه ۹۷ میلیون اضافه کاری به پرسنل پرداخت میشد اما در سال گذشته یک ریال اضافه کاری دریافت نکردیم و همه آن برای تجهیزات هزینه شده است.