به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، ولی الله افخمی راد افزود: تمامی سازمان هایی که وظیفه ای مشابه سازمان تامین اجتماعی به عهده دارند و از بیمه شدگان وجوهی را دریافت می کنند تا برای درمان و بازنشستگی آنان هزینه کنند، باید با برنامه ریزی دقیق از منابعی که در اختیار دارند، نگهداری کنند تا در ایامی که آن سازمان به بلوغ می رسد یا هزینه هایش بیشتر می شود، بتوان از آن منابع به نحو مطلوبتری استفاده کرد.

وی اضافه کرد: بخش اقتصادی سازمان تامین اجتماعی عهده دار این مسئولیت خطیر است که بتواند با برنامه ریزی و انضباط به گونه ای عمل کند که ارزش دارایی هایی که در اختیارش است را به قیمت روز حفظ نماید و منابع سازمان را افزایش دهد.

افخمی راد ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در آینده ای نه چندان دور نیاز خواهد داشت منابع نگهداری شده را دوباره به بیمه شدگان خود برگرداند.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در هفته تامین اجتماعی امسال تلاش داریم از پروژه هایی که رفاه حال بیمه شدگان را به دنبال دارد و در راستای اهداف و وظایف این سازمان است، بهره برداری کنیم.