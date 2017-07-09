به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای دوره پنجم شورای شهر همدان گفت: ترکیب شورا که در آن افراد با تجربه و جوانان جویای نام، دیده می شوند، ترکیب مناسب و خوبی است.

وی با بیان اینکه کادرسازی از جوانان با استفاده از تجربیات با تجربه ها می تواند همدان را بسازد، گفت: از تأیید انتخابات شورای شهر همدان خوشحالم چراکه آرای مردم در انتخابات صیانت شد.

نیکبخت با بیان اینکه وقتی همه علاقه مندان به نظام، رای مردم را تقویت نظام می دانند، نباید کاری کنیم که با نپذیرفتن رای مردم، مردم دلسرد شوند، گفت: نباید به رای مردم بی توجهی کنیم یا رای مردم را نبینیم.

وی خطاب به اعضای شورای شهر با بیان اینکه در انتخاب شهردار فردی را انتخاب کنید که بعد پشیمان نشوید و خوب انتخاب کنید، گفت: در مشورتها راز داری و امانت داری کنید.

نیکبخت در ادامه با بیان اینکه در دولت دوم روحانی باید جهشی عمل شود، گفت: باید بگونه ای کار کنیم تا مشکلات اصلی مردم که اشتغال و تولید است، حل شود.

وی با تاکید بر اینکه شهر همدان در امر گردشگری و سرمایه گذاری می تواند در حل اشتغال مردم بسیار مؤثر باشد، گفت: اگر شورا و شهرداری همراهی نمی کردند ۱۰ هتل در همدان ساخته نمی شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مردم در انتخابات علیرغم تخریب شدید دولت، کار خود را کردند و حرف دل خود را زدند، گفت: باید برای مردم، حرف و نظر، ایده و رای آنها، احترام قائل باشیم.

استاندار همدان تاکید کرد: در مردمسالاری دینی باید مردم را ولی نعمت بدانیم و انتظار دارم با هم هماهنگ باشید و از اختلاف پرهیز کنید تا شهر آسیب نبیند.

نیکبخت با بیان اینکه در ارتباط با انتخاب شهردار همدان چشم و هم چشمی نکنید و آدمی را انتخاب کنید که در شأن اولین شهر دنیا باشد، گفت: با خدای خودپیمان ببندید که در انتخاب شهردار هیچ موضوعی غیر از توانایی شهر را در نظر نگیرید.

وی خطاب به اعضای شورای شهر همدان با بیان اینکه دیدگاه خود را وسیع کنید، میدان دید خود را گسترش دهید و آدمی را انتخاب کنید که این شهر را به شهرهای توسعه یافته ایران برساند، گفت: اگر تنگ نظری داشته باشیم و دیدگاه خود را وسیع نکنیم، جوانان هم یاد خواهند گرفت.

استاندار همدان با بیان اینکه باید به استقبال سرمایه گذار برویم و کاری نداشته باشیم که چرا همدان آمدی، پول از کجا آوردی و سئوالاتی از این دست نپرسیم، گفت: سرمایه گذار را طعمه نبینیم و مردمی که با دلگرمی، اعتماد و اطمینان به شما رای داده اند را قدر بدانید.

نیکبخت تاکید کرد: احترام رای مردم به کار کردن صادقانه، دوری از تنگ نظری و تلاش برای حل مشکلات است و همه قولهایی را که به شهرداری و شورا داده ام، عملی خواهم کرد.

استاندار همدان همچنین بااشاره به اینکه همه در ایجاد حاشیه نشینی نقش داشته اند و اکنون نیز همه باید برای توانمندسازی حاشیه شهر نقش ایفا کنند، گفت: امسال نیز باید شهرداری، راه و شهرسازی و استانداری برای حاشیه شهر اعتبار بگذارند و باید حاشیه شهر ساماندهی و از گسترش آن جلوگیری شود.

وی بایادآوری اینکه سه شنبه هفته جاری اولین مسافران قطار که از خانواده شهدا و ایثارگران و خبرنگاران هستند، ازهمدان عازم مشهد خواهندشد، گفت: جهانگیری برای افتتاح هزار میلیارد تومان پروژه بزودی به استان می آید.

وی با بیان اینکه همه مطالبات شهرداری و شورا از ادارات را پیگیری می کنیم، گفت: با کمال علاقمندی در خدمت شما نمایندگان مردم هستم و دوست دارم با هم شهر همدان را که استعداد بسیاری دارد، بسازیم.

وی گفت: اگر همدان ساخته نشود مقصر بنده و شما هستیم زیرا مردم نماینده انتخاب کرده اند و کار می خواهند و باید با هم باشید و اختلافات را نبینید تا بتوانیم همدان را که شهری نمونه است در همه زمینه ها الگو کنیم.