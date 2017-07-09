باند دوم راه آهن اصفهان – شیراز عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر،نشست هم اندیشی دوستداران و دلسوزان شهرستان آباده با رحیم زارع نماینده مردم شهرستان های آباده ، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

این نشست که به منظور همفکری و تبادل نظرات سازنده در جهت توسعه و آبادانی همه جانبه شهرستان همراه بود ، دوستداران شهرستان از نماینده مردم خواستار تلاش بیشتر برای جذب بودجه ها و توجه مضاعف مسئولان به مشکلات شهرستان شدند.

زارع با اشاره به تصویب ایجاد مناطق آزاد تجاری مشروط بر اینکه همراه با افزایش مناطق ویژه اقتصادی در کشور باشد، گفت: پیگیر اخذ مصوبه منطقه ویژه اقتصادی شمال فارس در آباده هستیم که باید با ورود بخش خصوصی، این منطقه اقتصادی را در سورمق که از زیرساخت های لازم برخوردار است ایجاد کنیم.

نماینده مردم آباده با اشاره به تحولات چشمگیر در حوزه راه و ترابری، از احداث باند دوم راه آهن اصفهان – شیراز ، دوبانده شدن جاده ترانزیتی هرات – بوانات – صفاشهر ، اجرای دو پروژه روشنایی سرتاسر کمربندی آباده و اجرای مناقصه روشنایی گردنه شهید آباد دهبید، اجرای مناقصه دوبانده شدن جاده آباده – صغاد ، روکش آسفالت از شهربهمن تا سمیرم در آینده خبر داد.

وی افزود: مطالعه راه ارتباطی شهرستان (جاده آنتنی) به آزادراه اصفهان - شیراز در حال انجام است و فقط تردد خودروهای سواری از این آزادراه میسر است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از مطالعه و بررسی احداث نیروگاه خورشیدی بانک حکمت در صغاد و یک نیروگاه خورشیدی دیگر در فاصله ایزدخواست تا شورجستان توسط بانک توسعه تعاون خبر داد.

نماینده مردم شهرستان های آباده، بوانات و خرمبید با اشاره به وجود 2 شهرستان آباده و خرمبید به عنوان شهرستانهای برخوردارو تک بخشی در حوزه استحفاظی خود که با محرومیت ها و کاستی های زیادی همراه است، گفت: در سطح کشور 38 شهرستان تک بخشی وجود دارد که نام آباده در ردیف اول فهرست قرار دارد که با درخواست های زیاد شهرستان مبنی بر تشکیل بخش دوم و در پی آن موافقت های استانداری فارس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، اما هنوز در شهرستان نیاز مبرمی را می طلبد که با ایجاد همدلی و وحدت بیشترمردم ، حلاوت و شیرینی ثمرات ایجاد بخش دوم را برای مردم شهرستان به خصوص شهرهای صغاد، بهمن و دهستان خسروشیرین به ارمغان آورد.

نماینده مردم با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات به دست مسئولان محلی شهرستان قابل پیگیری و حل شدن است گفت: در خصوص ایجاد اداره استاندارد در شهرستان آباده با سفر قریب الوقوع خانم پیروز بخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران به منطقه این موضوع را پیگیری می کنیم.

وی در پاسخ به سوال احیاء شعبه جهاد دانشگاهی شمال فارس در آباده افزود: با قول رییس جهاد استان این موضوع نیز در حال پیگیری و اجرا است.

زارع از روند بسیار خوب اجرای پروژه های شهرداری آباده تشکر و قدردانی کرد و افزود: شهردار آباده بدون استفاده از بودجه معدن استقلال ، پروژه ها را به خوبی اجرا و مدیریت کرده است.

وی با اشاره به مرکز کنترل ترافیک شهر آباده به عنوان دومین شهر استان در راه اندازی این مرکز، پارک ویژه بانوان به عنوان نخستین پارک خانم ها در شمال فارس که تا نیمه مرداد ماه به بهره برداری می رسد و همچنین پارک ترافیک شمال فارس در شهر آباده که به منظور آشنایی کودکان از قوانین رانندگی اکنون آماده بهره برداری است ، به اجرای دقیق و منظم پروژه های شهرداری آباده در 9 ماه گذشته تاکید کرد.