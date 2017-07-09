کشف مواد مخدر «گل» در تبریز و محموله سیگار قاچاق در ملکان

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی فرماندهی آذربایجان شرقی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز در قالب طرح مبارزه با تولید، توزیع و فروش مواد مخدر موفق به کشف و ضبط بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر «گل» در فرودگاه تبریز و محموله سیگار قاچاق در ملکان شدند و در این راستا متهم را نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.

کشف بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر «گل» در فرودگاه تبریز

فرمانده پلیس فرودگاه های آذربایجان شرقی در همین خصوص ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از کشف مقادیری مواد مخدراز نوع «گل» در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز خبر داد و گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حمل موارد مخدر توسط فردی در یکی از پروازهای خارجی فرودگاه تبریز، شناسایی و دستگیری این قاچاقچی در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ پاسداراللهوردی خضرلو در ادامه افزود: ماموران فرودگاه حین کنترل بار مسافران یکی از پرواز های خروجی، به بار یکی از مسافران مشکوک و آن را جهت بازرسی به مقر پلیس دلالت دادند که در بارزسی های فنی و تخصصی از بار این فرد مقدار یک کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر از نوع «گل» کشف شد که در بسته های نیم کیلویی چای بطرز ماهرانه ای جاسازی شده بود.

فرمانده پلیس فرودگاه های آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شده است، خاطر نشان کرد: مسافران خطوط هوایی در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و امنیتی، سریعا" با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف بیش از ۱۷۴ هزار نخ سیگار قاچاق در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان نیز با اشاره به کشف محموله سیگار قاچاق در این شهرستان به خبرنگاران گفت: ماموران یگان امداد درحین گشت زنی به دو دستگاه خودرو یپکان وانت و پراید که در محور "میاندوآب -ملکان" در حرکت بودند، مشکوک و آنها را توقیف کردند.

سرهنگ سهراب شفقی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودروهای توقیفی، ۱۷۴ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف شد، افزود: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای مکشوفه ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان همچنین تصریح کرد: در این راستا دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شده اند.

سرهنگ شفقی در پایان تاکید کرد: تشدید مبارزه با قاچاق کالا محوری ترین برنامه نیروی انتظامی به شمار می آید و این مهم در تحقق مسیر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بسیار کارگشا است.