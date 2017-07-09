شبکه هپاتیت ایران مسابقه نقاشی و تصویرگری برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم نیما دبیر جشنواره نقاشی شبکه هپاتیت ایران از برگزاری مسابقه نقاشی و تصویرسازی همزمان با کنگره بین المللی هپاتیت تهران خبر داد و گفت: شبکه هپاتیت ایران در نظر دارد در راستای ارتقای سطح دانش جامعه نسبت به هپاتیت های ویروسی، نخستین جشنواره نقاشی و تصویرسازی با موضوع ریشه کنی هپاتیت را مصادف با برپایی کنگره بین المللی هپاتیت ایران برگزار کند. تمام هنرمندان می توانند آثار خود را در دو شاخه نقاشی و تصویرسازی تا ۱۵ مردادماه امسال به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی همچنین بیان کرد: همزمان با اختتامیه کنگره بین المللی هپاتیت تهران در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۶ به آثار برگزیده از سوی هیات داوران تندیس و جوایزی تعلق خواهد گرفت و به تمام هنرمندان راه یافته به جشنواره، گواهی شرکت و کتابچه آثار برگزیده اهدا خواهد شد.