شکسپیر عروسکی به صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی کمپانی رویال شکسپیر انگلستان، این کمپانی در یکی از جدیدترین فعالیت های خود در زمینه تولید و اجرای نمایش هایی بر اساس نمایشنامه های ویلیام شکسپیر، یکی از اشعار مطرح این نمایشنامه نویس فقید را با عنوان «ونوس و آدونیس» در قالب تئاتر عروسکی به صحنه می برد.

این نمایش عروسکی قرار است از ۲۶ ماه جولای (۴ مردادماه) در تئاتر «بلک سوآن» در استراتفورد روی صحنه برود.

گرگوری دوران از کارگردان های مطرح کمپانی رویال شکسپیر، کارگردانی این نمایش عروسکی را عهده دار است.