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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۶

در کمپانی مطرح تئاتر لندن

شکسپیر عروسکی به صحنه می رود

شکسپیر عروسکی به صحنه می رود

«ونوس و آدونیس» به عنوان یکی از اشعار ویلیام شکسپیر توسط کمپانی رویال شکسپیر و به صورت عروسکی به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی کمپانی رویال شکسپیر انگلستان، این کمپانی در یکی از جدیدترین فعالیت های خود در زمینه تولید و اجرای نمایش هایی بر اساس نمایشنامه های ویلیام شکسپیر، یکی از اشعار مطرح این نمایشنامه نویس فقید را با عنوان «ونوس و آدونیس» در قالب تئاتر عروسکی به صحنه می برد.

این نمایش عروسکی قرار است از ۲۶ ماه جولای (۴ مردادماه) در تئاتر «بلک سوآن» در استراتفورد روی صحنه برود.

گرگوری دوران از کارگردان های مطرح کمپانی رویال شکسپیر، کارگردانی این نمایش عروسکی را عهده دار است.

کد مطلب 4025769
فریبرز دارایی

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