هرس سبز و بیل زدن باغات انگور مهمترین روش مبارزه با آفات است

علی اکبر متقی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باید از روش های علمی برای مبارزه با آفات بهره ببریم و از برخوردهای غیرکارشناسی و احساسی در این خصوص به طور جدی پرهیز کنیم.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در سال های اخیر تلاش کرده تا به شکل کاملاٌ علمی مبارزه با آفات را در برنامه های خود دنبال و پیگیری کند.

متقی فرد با بیان اینکه؛ زنجره یکی از آفات مهم باغات انگور می باشد بیان داشت : این آفت از دیر باز در ایران شیوع داشته و در حال حاضر این حشره در بسیاری از مناطق مو کاری به صورت یک آفت مهم در آمده و در سراسر کشور پراکنده شده است.

وی اضافه کرد:خسارت این آفت فوق العاده زیاد است و در برخی از مناطق مو کاری به ۸۵ تا ۹۰ درصد نیز می رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین آماده سازی زمین و تهیه بستر کاشت، انتخاب ارقام مناسب، نحوه تربیت و هرس موها، مدیریت علف های هرز، آبیاری مرتب و کافی، شخم و پابیل کردن زمین باغ، حذف شاخه های حاوی تخم آفت (هرس سبز) و مبارزه شیمیایی را از مهمترین اقدامات مدیریت تلفیقی در مبارزه با آفت زنجره مو ذکر کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: باید با اقدام مشترک و راهکار علمی در این موضوع ورود پیدا کنیم تا کارها به نتیجه برسد.

متقی فرد اظهارداشت: با استفاده از همه امکانات موجود و دیدگاههای کارشناسی و علمی امیدواریم در فرصت مقرر و کوتاه موجود بتوانیم از گسترش آفت در سایر باغات جلوگیری کنیم.