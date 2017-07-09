۵۹۶ میلیارد تومان از بدهی تامین اجتماعی فارس پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر امیری ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته تامین اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت پرداختی این سازمان تاکید کرد: کل بدهی سال ۹۵ تامین اجتماعی رقم ۹۹۸ میلیارد تومان است که از این رقم ۵۹۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی یادآور شد: در کل بدهی ها با سال ۹۴ رقمی حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان می شود که ۵۹۶ میلیارد تومان پرداخت شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی فارس افزود: مطالبات پزشک خانواده نیز تا اردیبهشت سال جاری پرداخت شد که رقمی حدود ۷ تا ۸ میلیارد شده است.

امیری ادامه داد: حذف دفترچه نیز از سال گذشته آغاز شده که با ارائه کد ملی کار انجام می شود اما داشتن دفترچه برای مراکز و آزمایشگاه های غیر مجموعه تامین اجتماعی لازم است.

وی تصریح کرد: کلنگ بیمارستان ۳۲ تخته لارستان نیز در هفته تامین اجتماعی به زمین خواهد خورد.