دستگیری ۲ متخلف زنده گیری«سهره»/«شغال»مصدوم به بیمارستان منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران اداره حفاظت محیط زیست لرستان موفق به دستگیری ۲ متخلف زنده گیری «سهره» در شهرستان پلدختر و انتقال «شغال» مصدوم بر اثر سوانح جاده ای در شهرستان دوره چگنی به بیمارستان شدند.

دستگیری متخلفان زنده گیری «سهره»

امیر محمدی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر در این رابطه گفت: در پی وصول گزارشات مردمی در منطقه میانکوه شرقی مبنی بر زنده گیری «سهره» توسط متخلفین، مامورین اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر با همکاری نیروی انتظامی میانکوه شرقی (چمشک) موفق شدند که دو نفر متخلف را دستگیر و از آنها ۴ قطعه سهره، دو رشته تور دامی پرنده گیری و ۳ قفس کشف و ضبط کنند.

وی افزود: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

انتقال «شغال» مصدوم به بیمارستان

طاهر بیرانوند رئیس اداره محیط زیست شهرستان چگنی نیز در این خصوص اظهار داشت: یک قلاده «شغال» که در اثر سوانح جاده ای دچار مصدومیت شده بود پس از بیهوشی به وسیله اسلحه بیهوشی، توسط کارشناسان این اداره زنده گیری و برای ادامه درمان به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه لرستان انتقال داده شد.

وی با اشاره به نقش تلفات جاده ای در کاهش جمعیت حیات وحش، از همه رانندگان وسایل نقلیه خواست به علائم هشدار دهنده در خصوص محل عبور حیات وحش توجه کافی داشته باشند تا حتی الامکان از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.

پاک سازی حاشیه دریاچه گهر از زباله

احمد گودرزی مسئول منطقه حفاظت شده اشترانکوه گفت: با همکاری روحانیت معظم و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین محیط بانان منطقه حفاظت شده اشترانکوه و در راستای فرهنگ سازی محیط زیست و تشویق و ترغیب گردشگران در حفاظت و صیانت از اکوسیستم دریاچه گهر، حاشیه این دریاچه زیبا و کوهستانی از زباله پاکسازی شد.

وی ضمن قدر دانی و تشکر از همه علاقمندان و فعالین زیست محیطی که با اقدامات فرهنگی و ترویجی در راستای حفاظت از منطقه حفاظت شده اشترانکوه و دریاچه زیبای گهر تلاش می کنند، گفت: این زباله های جمع آوری شده با همکاری نیروهای محیط زیست به خارج از منطقه حفاظت شده انتقال خواهند یافت.