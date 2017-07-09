نمایشگاه عفاف و حجاب در بیرجند گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی صبح یکشنبه در حاشیه آیین افتتاحیه نمایشگاه عفاف و حجاب در بیرجند اظهار داشت: این نمایشگاه در چند بخش پاسخ به سوالات شرعی، سیری بر تاریخ پوشش و لباس، نمایشگاه کتاب با تخفیف ۱۰ درصد، پاسخ به سوالات فرهنگی و مشاوره برگزار شده است.

احمد محبی با بیان اینکه طرح های لباس برگزیده جشنواره مد و لباس پایان سال ۹۵ در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است، عنوان داشت: جشنواره مد و لباس سبب شد خیلی از طراحی هایی که بانوان دارند به این شکل تبدیل به تولید انبوه شود.

وی ادامه داد: همچنین بخش کودک و نوجوان در حاشیه این نمایشگاه برپا شده که در این بخش آموزش هایی در حوزه کودکان و نوجوانان با زبان شعر و طنر ارائه می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر دایر است، بیان داشت: این نمایشگاه در نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۸ تا ۲۱ به روی علاقمندان باز خواهد بود.

به گفته محبی این نمایشگاه از امروز تا پایان روز ۲۱ این نمایشگاه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: نمایشگاه عفاف و حجاب با همکاری موثر مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی، شهرداری بیرجند، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون فرهنگی هنری مساجد استان برگزار شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به نامگذاری ۲۱ تیر سالروز عفاف و حجاب، بیان داشت: این نمایشگاه با هدف معرفی طرح های برگزیده جشنواره مد و لباس، بخشی از پوشش ایرانی و اسلامی و انجام کار فرهنگی طی هفته عفاف و حجاب برپا شده است.

محبی با بیان اینکه همیشه در بحث برخورد در حوزه عفاف و حجاب باید به صورت غیرمستقیم عمل کنیم، افزود: برای کار در این حوزه باید تمامی امکانات فرهنگی و تبلیغی بسیج شوند چراکه مباحث فرهنگی مباحث اغنایی هستند و برخوردها باید ایجابی باشد.

وی اضافه کرد: باید زمینه سازی فرهنگی انجام شود و کارهای بازدارنده را به صورت فرهنگی انجام دهیم تا خود خانواده ها مصونیت عفاف و حجاب را بفهمند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با گلایه از مدیران دستگاه های اجرایی برای عدم حضور در این نمایشگاه، گفت: واقعا گله داریم از تمامی مدیرانی که دعوت نامه برای آن ها فرستاده شده اما در این نمایشگاه شرکت نکردند.

محبی ادامه داد: متاسفانه مدیران هرجا فرصتی پیش می آید در مورد عفاف و حجاب حرف می زنند اما در این فرصت ها جز چد مدیر کسی شرکت نمی کند.