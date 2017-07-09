جشن تولد علیزاده در بیمارستان/پزشک معالج: بیماری کیمیا ویروسی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیمیا علیزاده بعد از حضور در رقابتهای قهرمانی جهان و بازگشت به تهران شرایط روحی و جسمانی خوبی نداشت و در نهایت به بیمارستان منتقل شده و بستری می شود.

طی یکی دو روز گذشته شایعات زیادی مبنی بر بیماری های سخت وی منتشر شد. صبح امروز نیز انتشار خبر ابتلا به یک بیماری سخت نگرانی جامعه ورزش کشور را به دنبال داشت.

محمدرضا معتمد پزشک کیمیا علیزاده در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: من نمی توانم و اجازه ندارم اطلاعات پزشکی بیماران را در اختیار قراردهم. ولی بیماری که شایعه شده به هیچ عنوان صحت ندارد و می توانم بگویم جای نگرانی نیست.

وی ادامه داد: علیزاده مبتلا به یک بیماری ویروسی است که در حال انجام اقدامات لازم برای رفع این مشکل هستیم و کارهای درمانی به خوبی پیش می رود و بعد از طی کردن این مراحل او می تواند بدون مشکل به کار خود ادامه دهد.

هر چند سخنان دکتر معتمد نگرانی ها در خصوص شرایط حاد کیمیا علیزاده را تا حدود زیادی برطرف کند. ولی سئوال اصلی اینجاست که چرا شرایط ورزشکاری را که می تواند سالها در سلامت کامل باشد با بی تدبیری به خطر اندازند.

بر اساس اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار مهر، علیزاده از بدو ورود به کره جنویی با سرگیجه مواجه می شود و بواسطه همین شرایط مسئولان فدراسیون و پزشک همراه تیم ملی نباید اجازه حضور در مسابقات را به او می دادند.

اینکه این دختر چگونه در شرایطی که در روز مسابقه سرگیجه داشته موفق به کسب مدال نقره شد، خود جای سئوال دارد ولی نمی تواند دلیلی باشد بر اصرار بر حضور او در مسابقات جهانی! فشار روحی وارد شده به این جوان با آتیه برای کسب مدال را باید اصلی ترین دلیل مشکلات فعلی علیزاده عنوان کرد.

کیمیا علیزاده فردا دوشنبه ۱۹ تیرماه وارد بیستمین سال زندگی می شود و این در شرایطی است که باید امشب را در کنار خانواده و دوستان اما در بیمارستان سپری کند!

امیدواریم مسئولان ورزش کشور پیگیر کار درمان علیزاده باشند تا هر چه سریعتر او بتواند در سلامت کامل به آغوش خانواده بازگردد.