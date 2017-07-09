برنامه ای برای اشاعه فرهنگ از سنین کودکی ایجاد کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر هاشمی کارگردان و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان گفت: ما از قدیم‌ ادبیاتی در کشورمان داشتیم که کاملا روشن بوده و هست و در عین حال بزرگانی همچون فردوسی، سعدی و حافظ داشتیم و قصه‌هایی مثل «هزار و یک شب» از آن زمان برایمان به یادگار مانده‌اند. بنابراین ما ریشهای بسیار غنی داریم اما کار روی آن ها واقعا سرمایه‌گذاری و گروه تحقیقی قدرتمندی می‌خواهد که به نظرم این بخش به حوزه فرهنگی و مدیران آن بخش که درواقع مسئولان فرهنگی کشور هستند مربوط می‌شود.

وی اضافه کرد: نمی‌دانم کودک و نوجوان نسل جدید ما در مدارس چقدر با شخصیت‌های ادبی چون سعدی، فردوسی و دیگر بزرگان ادب در کتاب‌هایشان آشنا می‌شوند اما آنچه می‌بینم، همه به دنبال علوم امروزی مثل کامپیوتر هستند و متاسفانه قصه‌های فرهنگی خیلی از سوی خود مدارس جدی گرفته نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا فیلم‌سازان از ادبیات کودک و نوجوان برای ساخت آثاری متناسب با همین گروه سنی کم استفاده می‌کنند خاطرنشان کرد: به اعتقاد من تمام این مشکلات به حمایت دولت‌ها برمی‌گردد. از طرفی دیگر اساسا در زمینه فرهنگ از چیزی که اساتید دانشگاه‌های معتبر در حوزه ادبیات بخواهند برنامه‌ریزی کنند تا جوانان بتوانند از تاریخ و فرهنگ ادبیات کشورمان شناخت پیدا کنند، حمایت لازم وجود ندارد و انگار در جامعه ما در رابطه با این مقوله سازمان دهی وجود ندارد و همچنان تلاش‌ها فردی است.

وی ادامه داد: سینمای ما بودجه و حمایت کافی ندارد و سرمایه‌گذاران هم وسعشان نمی‌رسد تا گروه‌های تحقیقاتی حرفه‌ای تشکیل بدهند و مدت ها روی یک سوژه کار کنند. موضوع دیگری که در بخش سینمای ما در همین زمینه مطرح است این است که اکثر فیلم‌های خارجی موفق بر اثر کتاب‌های پرفروش ساخته شده است. اما در ایران ما مشکل کپی رایت و سرقت‌های ادبی را داریم و متاسفانه هیچ وقت ارتباط خوبی میان نویسندگان و سینماگران پدید نیامده که به نظرم آن هم تا حدودی به بحث بودجه مربوط می‌شود.

هاشمی سپس تصریح کرد: من فکر می‌کنم در بخش فرهنگ کشورمان نوعی سهل‌انگاری وجود دارد و هرکسی ساز خودش را می‌زند. دستور زبان فارسی ما در حال متلاشی شدن است و این اتفاق خوبی نیست. ما باید به درد زبان فارسی کشورمان برسیم. مشکل ما در این زمینه ریشه‌ای است؛ در نتیجه کسی به طور جدی زمینه رشد فرهنگی را به وجود نمی‌آورد.

این هنرمند در پاسخ به اینکه برای پیشرفت سینما در زمینه کودک و نوجوان چه پیشنهاد و توصیه‌ای به فیلم سازان جوان این حوزه دارد، بیان کرد: باید اساتید فرهنگ و متفکران این حوزه را جمع شوند تا راهی برای حل این مشکل پیدا کنند، آنچه که من می‌بینم یک مجموعه به هم ریخته‌ است. در درجه اول یک فیلم ساز به سرمایه احتیاج دارد تا بتواند برای رشد فرهنگ تلاش کند. درست است که در این زمینه تلاش‌های فردی صورت می‌گیرد و با توجه به علاقه‌مندی‌ها آثاری ساخته می‌شود اما نهایت تلاش‌ها ممکن است به آثاری ختم شود که مردم از آن‌ها استقبال نکنند؛ به همین خاطر این‌گونه سوژه‌ها بودجه ای اساسی و خاص می خواهد؛ زیرا هویت ما را می سازد. دولت‌ها باید کمک کنند تا بزرگان عرصه ادبیات و هنر طرد نشوند و به نوعی یک برنامه‌ریزی برای اشاعه فرهنگ خودمان از سنین کودکی داشته باشند. به عنوان مثال من در اروپا دیدم که کودکان دبستانی را به نمایشگاه‌ها می‌برند و درباره تابلوهای بزرگان با آن ها صحبت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند کودکانشان بیش از حد با کامپیوتر کار کنند. متاسفانه در اینجا چنین چیزی نمی‌بینم، فقط می‌دانم که این کار وظیفه اصلی دولت است و نباید شعار بدهد بلکه تلاش کند یک حرکت ملی فرهنگی شکل بگیرد؛ چون این اقدام یک کار ملی است. ما باید از حوزه فیلم‌سازی و ادبیات بزرگان‌مان را دعوت کنیم تا به هم کمک کنند.

کارگردان مجموعه قدیمی «سمندون» همچنین درباره اینکه چه نوع ادبیاتی برای گروه سنی کودک و نوجوان مناسب است و آیا در دیالوگ‌نویسی به این نکات توجه می‌شود، اظهار کرد: دنیای کودکان دنیای خاص، پیچیده و ظریف و شکننده‌ای است که نباید همین‌طور وارد آن شد و باید در گام نخست روان‌شناسان و متخصصان این حوزه وارد شوند چون کار کودک واقعا حساس است و ممکن است اتفاقاتی که می‌افتد تا آخر عمرشان از یادشان نرود. دوره کودکی دوره‌ای است که آدم را می‌سازد پس باید در کار کودک خیلی دقت شود.

هاشمی در پایان اعلام کرد: اتفاقا در جشنواره اخیر فیلم کودک و نوجوان اصفهان یک فیلم با عنوان «شکلاتی» داشتم که در اصفهان از آن رونمایی شد. به نظرم فیلم شادی است و من در آن تنها به دلیل علاقه شخصی ایفای نقش کردم تا ارتباطم با کودکان از بین نرود. امیدوارم مخاطبان هم آن را دوست داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، فیلم «شکلاتی» به کارگردانی سهیل موفق و تهیه‌کنندگی ایرج محمدی در جشنواره فیلم کودک و نوجوان امسال در اصفهان رونمایی شد. شبنم مقدمی، ناصر هاشمی، محمدرضا هدایتی، ارژنگ امیرفضلی، شهره لرستانی، داریوش اسدزاده و ... از بازیگران این فیلم هستند.