خریداری تجهیزات امداد کوهستانی توسط هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدیون صبح یکشنبه در دیدار با استاندار کرمان به منظور معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان اظهار داشت: در سفر به استان ها مشکلات و نیازهای استان ها شناسایی و جمع آوری و در اولین فرصت مشکلات آنها رفع می شود.

محمدیون بیان کرد: یکسری تجهیزات برای امداد کوهستان خریداری شده و هفته آینده به استان کرمان تحویل داده می شود و یکسری تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی را از کشور آلمان خریداری کرده ایم به محض آماده شدن در اختیار استان قرار خواهیم داد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور عنوان کرد: سیاست ما این است که انبارها تکمیل و نیروهای انسانی که در جمعیت هلال احمر کار می کنند از جهت مادی تامین باشند؛ در پنج ماه گذشته هشت جلسه تجلیل از امداد گران برگزار و از چهار هزار نفر تجلیل شد.

محمدیون بیان داشت: از مدیرعامل جدید هلال احمر استان کرمان علاوه بر ماموریت های ذاتی کار خود انتظار داریم به آسیب های اجتماعی توجه داشته باشد چرا کرمان مانند دیگر استان های کشور مبتلا به آسیب های اجتماعی است.

وی افزود: آسیب های اجتماعی امروزه از مرز تولید نشریه و سخنرانی گذشته است و باید وارد عمل شویم و جمعیت هلال احمر این آمادگی را دارد در بسترسازی اوقات فراغت جوانان کمک کند و این آمادگی را داریم که زمین فوتبال درست کنیم و همچنین در برگزاری کنسرتها، تئاترها همکاری داشته باشیم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر گفت: سال گذشته در ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان سازمان برتر در حوزه فعالیت های اجتماعی از طرف رئیس جمهور لوح دریافت کرده ایم علیرغم اینکه این کار وظیفه ذاتی ما نیست.

بر این اساس «رضا فلاح» به عنوان سرپرست سازمان جمعیت هلال احمر استان کرمان منصوب و از خدمات «علی گنج کریمی» میرعامل سابق جمعیت هلال احمر کرمان تجلیل شد.