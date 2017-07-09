به گزارش خبرنگار مهر، میرزا احمدی صبح یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی طرح هجرت ۳ در بردخون اظهار داشت: اجرای طرح هجرت موجب گسترش فرهنگ کار و جهاد در جامعه می شود.

وی افزود: فصل مشترک همکاری سپاه پاسداران و آموزش و پرورش گسترش یافته و اجرای موفق برنامه‌هایی مانند اردوی راهیان نور، برنامه‌های معنوی اردوهای سازندگی و طرح هجرت نشان دهنده مشارکت سازنده و هدفمند آنها است.

احمدی اضافه کرد: بسیج سازندگی برای محرومیت‌زدایی فعالیت می‌کند و با استفاده از نیروی نشاط جوانان به دنبال این هدف مهم است که مشارکت فرهنگیان، بسیجیان و مدیران مدارس موجب پیشرفت چنین طرح هایی می شود و تاکنون مشکلات زیادی رفع شده است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا شهرستان دیر با بیان اینکه طرح هجرت یکی از عوامل غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان است، ادامه داد: با وجود تهاجم فرهنگی دشمن، گسترش فضای مجازی و توطئه بی‌اعتقادی و تضعیف باورهای دینی نسل جوان، توجه به چنین طرح هایی موجب تقویت فرهنگ ایثار و جهاد در جامعه است و همانگونه که شهدا اهداف مقدسی داشتند ما نیز ادامه دهنده راه آنان خواهیم بود.

وی اهداف فرهنگی طرح هجرت را کاربردی و مؤثر خواند و گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری می توان با شناسایی استعدادها و به کارگیری آنها در فعالیت های فرهنگی و تغییرنگرش دانش آموزان استفاده کرد و ضمن افزایش دلبستگی به فضاهای آموزشی، آنان را برای حرکت در این مسیر تشویق کرد.

احمدی با اشاره به اینکه در زمان اجرای طرح فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی پیش بینی شده، خاطرنشان کرد: مشارکت همه مسئولان و اقشار و گروه‌ها در اجرای طرح بسیار مؤثر است.

در ادامه مسئولان بسیج دانش آموزی و بسیج سازندگی سپاه ناحیه شهرستان پیرامون وظایف و برنامه های خود مطالبی بیان کردند.