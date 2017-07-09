شغال مصدوم در لرستان جراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست لرستان، مهرداد فتحی بیرانوند افزود: شغال مصدوم در شهرستان دوره توسط کارشناسان این اداره کل زنده گیری و جهت درمان به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه لرستان انتقال داده شد.

وی به نقش تلفات جاده ای در کاهش جمعیت حیات وحش اشاره کرد و از رانندگان وسایل نقلیه خواست به علایم هشدار دهنده در خصوص محل عبور حیات وحش توجه داشته باشند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه در سال های اخیر گونه‌ های نادر و ارزشمند و انواع حیات ‌وحش و جمعیت طعمه خوار و گونه ‌های پستانداران شاخص در سطح زیستگاه ها افزایش یافته است،توجه به سلامت و نگهداری از این گونه ها در استان را ضروری برشمرد.