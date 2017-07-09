تیمور همتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته فرهنگ پهلوانی به مناسبت ۱۷شوال، روز نبرد جوانمردانه حضرت علی(ع) با عمر بن عبدود در جنگ خندق نام گذاری شده و آغاز این هفته در سال جاری مصادف با بیستم تیرماه، به عنوان روز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.

وی بیان داشت: با توجه به استقبال از ترویج فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای از سوی جوانان، مردم و مسئولین و اهمیت و تاثیرگذاری آن در فرهنگ جامعه، این مناسبت از روز به هفته تبدیل شده است.

رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی بیان کرد: امسال برگزاری برنامه های متنوع و مختلفی ازسوی هیات ورزش پهلونی و زورخانه ای استان تدارک دیده شده که برپایی همایش بزرگ فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای در اراک در روز بیستم تیرماه سال جاری، از آن جمله است.

همتی خاطر نشان کرد: از آنجا که موضوع ترویج فرهنگ ملی و اسلامی، مورد نظر مقام معظم رهبری است و با توجه به اینکه این ورزش و فرهنگ پهلوانی ریشه در اعتقادات دینی و معنوی مردم کشورمان دارد از اهمیت خاصی برخوردار است و برای احیا و گسترش آن همه باید تلاش کنیم.

رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی تصریح کرد: برپایی همایش بزرگ فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای با اجرای هنرهای فردی با حضور ۳۰۰ ورزشکار و مرشد از سراسر استان، گلباران و عطر افشانی گلزار شهدا در اراک و برخی شهرستان های استان، حضور در آسایشگاه سالمندان و معلولان، مراسم تجلیل از خانواده های شهدای ورزشکار باستانی و مروجین فرهنگ پهلوانی و شهدای مدافع حرم، همایش روز بسیج قشر ورزشکار با مشارکت سپاه اراک، برگزاری مسابقات قرآن (حفظ و قرائت)در بین ورزشکاران باستانی و جامعه ورزش استان و مراسم تجلیل از پیشکسوتان و بزرگان ورزش باستانی، بخشی از برنامه های هفته فرهنگ پهلوانی در استان مرکزی است.