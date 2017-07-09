خوزستان ۶ درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یارعلی​زاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود اظهار کرد: از جمعیت چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفری خوزستان، شرکای سازمان تأمین اجتماعی در استان دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هستند. در حال حاضر ۶ درصد بیمه شدگان کشور را در استان داریم که از این نظر رتبه پنجم کشور هستیم. همچنین هفت درصد مستمری بگیران و رتبه چهارم محسوب می شویم.

وی افزود: استان چهارم کشور از پائین ترین ضریب پشتیبانی (۴.۶۸) هستیم و اگر مهاجرت مستمری بگیران ما نبود قطعا استان اول می شدیم. دو مؤلفه در ضریب پشتیبانی مؤثر هستند که تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران است.

یار علی زاده با اشاره به اینکه در سال گذشته ۵۶۳ میلیارد تومان با تراز ۲.۶ مثبت گردش مالی داشتیم، گفت: یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبه از کارگاه های استان تا سال گذشته مطالبه داریم که فرصتی برای افزایش تراز آنها و اشتغالزایی بیشتر می شود. ۱۴۴ میلیارد تومان از این میزان مربوط به دستگاه های دولتی و ۱۷۵ میلیارد تومان مربوط به شهرداری ها و شرکت های مربوط به آن است. از این مطالبات ۴۵۰ میلیارد تومان فقط مربوط به دو کارگاه توسعه نیشکر هفت تپه و کارون شوشتر است.

مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت: برقراری بازنشستگی یکی دیگر از مؤلفه های موجود در تأمین اجتماعی است. در سال ۹۳ تعداد ۱۳ هزار و ۴۷۴، سال بعد ۱۵ هزار و ۴۱۷ در سال قبل نیز ۱۶ هزار و ۱۶۳ مستمری برقرار شده که سالانه یک هزار نفر افزوده می شود.

یار علی زاده عنوان کرد: در برقراری مستمری بگیران استان چهارم هستیم که اگر شرق و غرب تهران را تفکیک کنیم استان سوم می شویم. در سال ۹۳ ما ۱۸ هزار و ۹۴۸ رأی برای بازنشستگی پیش از موعد، در سال ۹۴ نیز ۱۷ هزار و ۸۰۱ و در سال گذشته هم ۲۰ هزار و ۵۲۶ مورد داشتیم. بالاترین سنین مستمری بگیران (۴۰.۱) بین ۴۵ تا ۴۹ است که یکی از آسیب های جدی برای سازمان های بیمه گر است. سن بازنشستگی عادی ما ۵۶.۸ هست و میانگین سنی برقراری مستمری ۴۸ ساله است.

تاثیرسن بازنشستگی بر مجرد ماندن

وی با اشاره به اینکه ۲.۳ مستمری بگیران ما مجرد هستند، گفت: از بس سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده، روی سن مجرد ماندن نیز تأثیر گذاشته است. میانگین مبلغ مستمری برای بازنشستگان عادی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سخت و زیان آور نیز دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هست.

یار علی زاده تصریح کرد: بخشودگی جرائم که در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور اجرا شد در خوزستان نیز حدود ۵۱۳ میلیارد تومان جرائم نهفته وجود دارد که ۱۳ هزار تقاضا برای آنها به ما ارائه شد. حدود ۱۰ درصد تقاضاهای کشور (یک سوم مبالغ کل کشور) هست. قانون بخشودگی جرائم، دائمی هست ولی شرایط لحاظ شده سازمان برای این قانون این است که ۱۸ ماه بررسی لیست کارگاه باید ۱۶ ماه حق بیمه را کامل پرداخت می کرد که در دوره ای سازمان این ۱۶ ماه را به ۴ ماه کاهش داد ولی دوباره به شرایط قبلی برگشت.

مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت: تسهیلاتی که در اختیار کارگاه ها برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای تولید قرار می گیرد؛ این سازمان واحدهای اجرایی استان را از توقیف این تسهیلات منع کرده و ما اجازه برداشت از آن را برای دریافت مطالبات نداریم.

یار علی زاده با بیان اینکه یکی از اهداف ما تمرکززدایی از واحدهای خدمات رسان سازمان است، بیان کرد: در حال حاضر استان خوزستان ۱۴ کارگزار فعال داریم. پیگیر دریافت مجوز پنج کارگزاری در شهرستان های دیگر هم هستیم. ضریب پشتیبانی در شهرستان هایی مثل مسجدسلیمان ۲.۶ دهم و بسیار پایین است؛ این نشان دهنده بازنشسته شدن افراد شاغل و عدم اشتغالزایی جدید است.