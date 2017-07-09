راه اندازی بخش دیالیز دربیمارستان تامین اجتماعی سنندج

به گزارش خبرنگارمهر، هوشنگ فولادی امروز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت هفته تامین اجتماعی برگزارشد، با اشاره به اینکه سال گذشته بیمارستان تامین اجتماعی سنندج در بین ۲۸ بیمارستان هم رتبه خود موفق به کسب رتبه نخست شد، گفت: از سوی وزارت بهداشت هم این بیمارستان درجه یک اعتبار بخشی را کسب کرده است.

وی عنوان کرد: بعد از اجرای طرح ارتقای هتلینگ در بیمارستان تامین اجتماعی سنندج، این بیمارستان به عنوان نخستین بیمارستان در غرب کشور مجوز پذیرش بیماران بین المللی را با توجه به برخورداری آن از استانداردهای جهانی دریافت کرده است.

وی اظهارداشت: هفته آینده در تهران قراردادی را با یکی از هلدینگ هایی که کار پذیرش بیماران خارجی را انجام می دهند، قرار دادی منعقد خواهیم کرد که قابلیت های بیمارستان تامین اجتماعی را به بیماران شناسایی شده خود معرفی کنند و بدین گونه پذیریش بیماران خارجی را به طور رسمی آغاز می کنیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان با اشاره به اینکه یکی از شاخص های معتبر بین المللی در حوزه بهداشت که در دنیا به سمت کاهش در حال پیشروی است درصد زایمان سزارین به طبیعی است، گفت: سال گذشته به ازای هر یکصد مادرباردار که بیمارستان تامین اجتماعی سنندج مراجعه کرده تنها ۲۹ مادر به طور سزارین زایمان کردند و این آمار مطلوبی است و امیدواریم همچنان سیر نزولی داشته باشد.

فولادی کلنگ زنی درمانگاه سطح یک شهرستان دیواندره را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه فضای فیزیکی مدیریت درمان در سال گذشته ذکر کرد و افزود: در حال حاضر پروژه درمانگاه کامیاران بیش از ۸۵ درصد و پروژه بانه هم بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: پروژه درمانگاه مریوان را علی رغم مشکلات فراوان در سال گذشته افتتاح کردیم و اکنون به دنبال ارتقای سطح آن از دو به یک هستیم.

وی از دیگر اقدامات انجام شده حوزه مدیریت درمان تامین اجتماعی را اخذ مجوز توسعه بیمارستان سقز ذکر کرد و افزود: کلیات طرح توسعه بیمارستان سقز مصوب شده و بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان برای این کار اعتبار اختصاص داده شده که تاکنون ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن جذب شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان بیان کرد: درواقع بیمارستان سقز در گذشته پلی کلینیک بوده که تبدیل به بیمارستان شده لذا از استانداردهای لازم و مورد نیاز بیمارستان برخوردار نیست به همین دلیل مجوز ساخت ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع ابنیه جدید و تغییرات داخلی بیمارستان را دریافت کردیم و تا پایان تیرماه امسال هم کار طراحی آن به پایان می رسد.

فولادی اظهارداشت: کار ساخت این بیمارستان از سوی سازمان تامین اجتماعی به مدیریت درمان استان واگذار شده و این اقدامی کم سابقه در کشور محسوب می شود.

وی عنوان کرد: سال گذشته مجوز توسعه و ارتقای اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی سنندج که از استانداردهای جهانی و بین المللی برخوردار نبود را دریافت کردیم و اکنون این پروژه در حال اجرا است.

وی به اقدامات انجام شده درحوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و اظهارداشت: دستگاه ام. آر. آی تا پایان تیرماه از گمرک ترخیص و تحویل استان داده می شود و دستگاه های ماموگرافی هم آماده استقرار در بیمارستان های سقز و سنندج است.

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان ادامه داد: دستگاه سونو گرافی فوق پیشرفته هم برای بیمارستان سنندج خریداری شده و در آینده ای نزدیک نصب و راه اندازی می شود.

فولادی عنوان کرد: مجوز شفاهی راه اندازی بخش دیالیز در بیمارستان تامین اجتماعی سنندج را دریافت کردیم و اکنون پیگیری اقدامات لازم و اخذ مجوزهای کتبی آن هستیم.

وی اظهارداشت: بخش درمان تامین اجتماعی استان توان انجام بسیاری از اقدامات را دارد و در راستای ارتقا وبهبود اقدامات نیاز به همراهی و همدلی خیران دارد.

وی بیان کرد: اگر خیران همت کنند یک، دو دستگاه دیالیز را به بخش دیالیز بیمارستان تامین اجتماعی سنندج هدیه کنند سازمان هم تا ۱۰ دستگاه را تامین خواهد کرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان اظهارداشت: این بخش در دهه مبارک فجر افتتاح می شود و اگر خیران به یاری ما بیایند بی شک زودتر آماده بهره برداری خواهد شد.