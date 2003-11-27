يازدهمين كنفرانس ژئو فيزيك ايران برگزار ميشود

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس انجمن ژئو فيزيك ايران هدف از برپايي اين كنفرانس را آشنايي متخصصان، محققان و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي با تازه ترين يافته هاي علمي و فني در زمينه ژئو فيزيك و علوم وابسته، بررسي نتايج كارهاي پژوهشي، ارائه راهكارهايي براي ارتقاء سطح علمي و فني دانش ژئو فيزيك در ايران و بهبود روشهاي آموزشي اين علم در دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي با توجه به نياز روزافزون ژئوفيزيك اكتشافي در استخراج كاني ها و ذخيره هيدروكربوري در ايران دانست و اظهار داشت: در اين نشست علمي سه روزه بيش از 500 محقق و متخصص با ارائه 107 مقاله به صورت سخنراني و پوستر پيرامون موضوعات مختلف حضور دارند."

دكتر حسين زمرديان ژئوفيزيك، گرانسنجي، ژئومغناطيس، ژئوالكتريك، زلزله شناسي، فيزيك سنگ و چاه پيمايي، هواشناسي، فيزيك و ديناميك جو، فيزيك و ديناميك اقيانوس، پيش بيني عددي جو و اقيانوس، ازن و آلودگي هوا، اقليم شناسي، هواشناسي، كشاورزي و هواشناسي كاربردي را از جمله موضوعات مذكور و موارد مورد بحث و تبادل نظر در اين كنفرانس عنوان كرد.

وي افزود: "در اين همايش كه با همكاري سازمان زمين شناسي و سازمان هوانشناسي كشور برگزار مي شود، وزارت علوم، پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، پژوهشگاه صنعت نفت، مركز اكتشاف شركت ملي نفت، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران و چند شركت خارجي فعال درايران همياري خواهند داشت."

گفتني است تشكيل نمايشگاهي از ابزارها و وسايل ژئو فيزيكي و هواشناسي از سوي ارگانهاي ذي ربط و چند شركت داخلي و خارجي در روزهاي 8 و 9 آذرماه و طي روزهاي برپايي كنفرانس به مدت 4 روز از ديگر برنامه هاي جنبي كنفرانس است.