۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۷:۲۹

از 10 آذره ماه به مدت سه روز

يازدهمين كنفرانس ژئو فيزيك ايران برگزار ميشود

يازدهمين كنفرانس ژئو فيزيك ايران با حضور محققان و متخصصان كشور و انديشمندان خارجي از دهم آذرماه به مدت سه روز در محل سازمان زمين شناسي كشور برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس انجمن ژئو فيزيك ايران هدف از برپايي اين كنفرانس را آشنايي متخصصان، محققان و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي با تازه ترين يافته هاي علمي و فني در زمينه ژئو فيزيك و علوم وابسته، بررسي نتايج كارهاي پژوهشي، ارائه راهكارهايي براي ارتقاء سطح علمي و فني دانش ژئو فيزيك در ايران و بهبود روشهاي آموزشي اين علم در دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي با توجه به نياز روزافزون ژئوفيزيك اكتشافي در استخراج كاني ها و ذخيره هيدروكربوري در ايران دانست و اظهار داشت: در اين نشست علمي سه روزه بيش از 500 محقق و متخصص با ارائه 107 مقاله به صورت سخنراني و پوستر پيرامون موضوعات مختلف حضور دارند."

دكتر حسين زمرديان ژئوفيزيك، گرانسنجي، ژئومغناطيس، ژئوالكتريك، زلزله شناسي، فيزيك سنگ و چاه پيمايي، هواشناسي، فيزيك و ديناميك جو، فيزيك و ديناميك اقيانوس، پيش بيني عددي جو و اقيانوس، ازن و آلودگي هوا، اقليم شناسي، هواشناسي، كشاورزي و هواشناسي كاربردي را از جمله موضوعات مذكور و موارد مورد بحث و تبادل نظر در اين كنفرانس عنوان كرد.

وي افزود: "در اين همايش كه با همكاري سازمان زمين شناسي و سازمان هوانشناسي كشور برگزار مي شود، وزارت علوم، پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، پژوهشگاه صنعت نفت، مركز اكتشاف شركت ملي نفت، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران و چند شركت خارجي فعال درايران همياري خواهند داشت."

گفتني است تشكيل نمايشگاهي از ابزارها و وسايل ژئو فيزيكي و هواشناسي از سوي ارگانهاي ذي ربط و چند شركت داخلي و خارجي در روزهاي 8 و 9 آذرماه و طي روزهاي برپايي كنفرانس به مدت 4 روز از ديگر برنامه هاي جنبي كنفرانس است.

 

