نخستین دوره تخصصی غواصی در خراسان جنوبی برگزار می شود

موسی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره در استان به صورت تخصصی در خصوص بندها و سدهای کوهستانی در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند در راستای آموزش تخصصی آتش نشانان برگزار می شود، بیان کرد: این دوره به مدت پنج روز با حضور ۱۸ نفر از آتش نشانان سازمان های آتش نشانی شهرداری استان خراسان جنوبی به میزبانی سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند در کلاس های تخصصی و عملی در بندها با حضور استاد مجرب از مدرسه غواصی جزیره قشم در حال برگزاری است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء آموزش های تخصصی مخصوص سدها و دریاچه های کوهستانی و پرورش استعدادهای غواص جدید عنوان کرد و گفت: آتش نشانان در دوره های عملی با غواصی در شب، دید محدود و جستجوی در زیر آب آشنا می شوند.

وی تصریح کرد: این دوره کمک زیادی به غواصان برای جستجوی فرد غرق شده در سدها و بندهای کوهستانی دارای آب های کدر که غواصی در آن بسیار متفاوت با دریاست خواهد کرد.

میرزائی بیان داشت: در پایان این دوره نیز بعد از کسب مهارت ها به آتش نشانان گواهینامه تخصصی اعطاء می شود.