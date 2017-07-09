حوزه و دانشگاه ها تنها به تولید اندیشه اکتفا نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح هشتمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه بیرجند بیان کرد: حوزه و دانشگاه محل تولید اندیشه و عقل نظری است.

وی با بیان اینکه حوزه ها و دانشگاه ها نباید تنها به تولید اندیشه قناعت کنند، اظهار کرد: همچنین این نهاد ها باید راه را برای پیشرفت مردم باز کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه فکر انسان ها بسیار ارزشمند است، افزود: فکر می تواند جنبه های مختلفی اعم از منفی، ضد ارزش، مثبت و یا مضر داشته باشد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه فکر در احادیث و روایات با نرخ های مختلفی نرخ گذاری شده است، گفت: اندیشه و فکر از خواسته های نوع انسان است که می تواند با استاده از آن به معلومات و مجهولات پی ببرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: گرایش، تقسیم بندی انسان ها را از نظر ارزش و هویت در طول و عرض تاریخ بر هم گره می زند.

وی با بیان اینکه گرایش های مختلف، هویت فرد را نیز مشخص می کند، گفت: تا کی قرار است یک عده بر مردم مظلوم دنیا ستم کنند و به این وضع دنیا قانع بود.

آیت الله عبادی ادامه داد: تا این مسائل حل نشود همه علوم و اندیشه ها را قدرتمندان به نفع خود بکار می برند یعنی از این علوم خیری نصیب مردم نمی شود.