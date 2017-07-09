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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

استاندار البرز:

بازنگری تغییر مسیر بزرگراه شمالی ضروری است

بازنگری تغییر مسیر بزرگراه شمالی ضروری است

کرج - استاندار البرز بازنگری تغییر مسیر بزرگراه شمالی را ضروری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در جلسه شورای فنی استان البرز که ظهر یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر اینکه‌ بازنگری تغییر مسیر بزرگراه شمالی ضروری است، اظهار کرد: رفع مشکلات و موانع موجود بر مسیر این پروژه با شرکت آب منطقه ای استان قابل بررسی و پیگیری است.

وی با تاکید بر اینکه بهره برداری از فناوری های نوین در ساخت و سازهای استان حائز اهمیت و ضروری است، افزود: جلسه آتی نشستی با محققان برای ارائه آخرین دستاوردهای فناوری های نوین در امر ساخت و ساز در دستور جلسه قرار خواهد گرفت.

استاندار البرز استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز را ضروری دانست و گفت: استفاده درست از این مهم منجر به صرفه جویی در ابعاد مختلف به خصوص انرژی می شود.

طهائی اعلام کرد: ضوابط در طرح های استان کنترل همچنین نظارت و بازدید های مستمر در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4025811

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