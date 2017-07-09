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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸

«رضا فلاح» سرپرست جمعیت هلال احمر کرمان شد

«رضا فلاح» سرپرست جمعیت هلال احمر کرمان شد

کرمان - با حضور دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور «رضا فلاح» به عنوان سرپرست جدید جمعیت هلال احمر استان کرمان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی گنج کریمی صبح یکشنبه در دیدار استاندار کرمان با دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور اظهار  داشت: در زمانی که مسئولیت هلال احمر استان کرمان را برعهده داشتم به کمک همکاران، فرماندارن و استاندار کرمان اقدامات و ریل گذاری خوبی صورت گرفت و امیدوارم در دوره جدید با توان و قدرت این مسیر ادامه پیدا کند.

وی افزود: در دوران فعالیتم به اصول جمعیت هلال احمر التزام عملی داشتم و امیدوارم اصول بی طرفی را رعایت کرده باشم.

در این جلسه «رضا فلاح» به عنوان سرپرست سازمان جمعیت هلال احمر استان کرمان منصوب و از خدمات «علی گنج کریمی» میرعامل سابق جمعیت هلال احمر کرمان تجلیل شد.

کد مطلب 4025812

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