«رضا فلاح» سرپرست جمعیت هلال احمر کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی گنج کریمی صبح یکشنبه در دیدار استاندار کرمان با دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور اظهار داشت: در زمانی که مسئولیت هلال احمر استان کرمان را برعهده داشتم به کمک همکاران، فرماندارن و استاندار کرمان اقدامات و ریل گذاری خوبی صورت گرفت و امیدوارم در دوره جدید با توان و قدرت این مسیر ادامه پیدا کند.

وی افزود: در دوران فعالیتم به اصول جمعیت هلال احمر التزام عملی داشتم و امیدوارم اصول بی طرفی را رعایت کرده باشم.

در این جلسه «رضا فلاح» به عنوان سرپرست سازمان جمعیت هلال احمر استان کرمان منصوب و از خدمات «علی گنج کریمی» میرعامل سابق جمعیت هلال احمر کرمان تجلیل شد.