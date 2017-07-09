لزوم ورودخیرین به بحث مبارزه با موادمخدر/توجه به فرصت فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا آمویی امروز یکشنبه در همایش صیانت و گفتمان سازی رویکرد اجتماعی سازی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه اظهار داشت: ۲۳ دستگاه باید عهده دار امر مبارزه با مواد مخدر باشد که در صورتی که باهم مشارکت کنند هم افزایی ایجاد می شود.

معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون نفر در حوزه مبارزه با مواد مخدر مشغول فعالیت هستند بیان کرد: مصرف مواد مخدر هم جرم و هم بیماری محسوب می شود.

سرهنگ آمویی عنوان کرد: از سال ۶۴ تاکنون آمار ارائه شده مربوط به معتادین کماکان بدون تغییر است چرا که افراد به صورت خودمعرف برای اعتیاد مراجعه نداشته اند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر افزود: امروزه از جامعه هشتاد میلیونی یک هشتم درگیر اعتیاد است.

سرهنگ آمویی عنوان کرد: تصمیم سازان باید در کنار استفاده از ظرفیت نخبگان و مدیران، هنرمندان را پای کار آورند.

وی با انتقاد از اینکه خانواده ها سالها پس از ابتلای فرزندان به اعتیاد متوجه می شوند افزود: امروزه سازندگان مواد مخدر مطابق ذائقه جوانان پیش می روند به گونه ای که در کمترین زمان ممکن امکان استعمال مواد مخدر وجود دارد.

وی نخستین رویکرد گفتمان سازی را اعتماد به جامعه مدنی دانست و افزود: علما نیز در منبرهای خود به آسیبهای اجتماعی توجه بیشتری دهند.

سرهنگ آمویی با اشاره به عضویت ۴۰ میلیون ایرانی در شبکه های اجتماعی خواستار توجه به این فضا به عنوان یک فرصت شد و گفت: باید از این فضا برای آگاهی بخشی به جوانان استفاده شود.

معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه گفت : هم اکنون ۱۳ درصد معتادان را زنان تشکیل می دهند.

وی خواستار ورود خیرین به عرصه مبارزه با مواد مخدر شد و افزود: همگان باید در امر ساماندهی معتادین متجاهر و کارتن خواب همت کنند.

سرهنگ آمویی با گلایه از استعمال مواد مخدر در مراسم عزا و عروسی خواستار حذف این فرهنگ شد کما اینکه امروزه دیگر کسی در مسجد سیگار نمی کشد.