مسابقات بسکتبال قهرمانی استان در نهاوند برگزار شد

محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات بسکتبال قهرمانی استان در نهاوند اظهار داشت: مسابقات قهرمانی بسکتبال نونهالان استان‌همدان با شرکت 4 تیم به مدت ۲ روز به میزبانی نهاوند برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها تیم شهرستان فامنین با شکست رقیبان در جایگاه اول ایستاد.

مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند با اشاره به سایر نتایج این رقابت‌ها گفت: در دیدار رده‌بندی نیز تیم نهاوند و شهرستان اسدآباد رودرروی هم قرار گرفتند که تیم نهاوند موفق شد با نتیجه ۴۵ بر ۴۰ بر رقیب خود غلبه پیداکرده و در جایگاه سوم قرار گیرد و اسدآباد هم به مقام چهارم رسید.

روزبه عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۴۰ تن از ورزشکاران در رده‌های مختلف سنی از طریق اداره ورزش و جوانان و انجمن بسکتبال مدارس نهاوند به‌صورت سازمان‌دهی شده در این رشته ورزشی فعالیت دارند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره مینی والیبال به میزبانی شهرستان نهاوند بیان کرد: اولین جشنواره مینی والیبال در شهرستان نهاوند برگزار شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند عنوان کرد: در این جشنواره تعداد ۱۰ تیم شهرستانی که متولدین سال ۸۱ به بالا بودند، به مدت ۲ روز در مجموعه ورزشی شهید عباداله خدارحمی نهاوند با هم رقابت کردند.

روزبه با اشاره به هدف از برگزاری این جشنواره گفت: هدف اصلی برگزاری جشنواره مینی والیبال در شهرستان نهاوند شناسایی استعدادهای جدید این رشته ورزشی و هدایت و پرورش منتخبان در آکادمی والیبال شهرستان است.

وی یادآور شد: برگزاری این جشنواره با توفیقات زیادی همراه بوده که شناسایی استعدادهای جدید و معرفی آن‌ها به تیم‌های استانی و رده‌های مختلف تیم ملی از نتایج مثبت آن بوده است.