بخش کمی از خسارات سرمازدگی باغات مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شعبانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه خسارت سرمازدگی سال گذشته به باغات استان مازندران در نهایت چقدر ارزیابی شد و دولت چقدر از این خسارت را به باغداران پرداخت کرد اظهار داشت: سال گذشته در مجموع حدود سه هزار میلیارد تومان براثر سرما زدگی به باغات استان مازندران وارد شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر خسارتی که به میوه های باغات وارد شد برخی درختان جوان به طور کلی از بین رفتند و تولید امسال کاهش پیدا کرد. ضمن اینکه این مسئله طی دو سه سال اخیر نیز قابل جبران نخواهد بود.

رئیس اتحادیه باغداران استان مازندران درباره پرداخت خسارت وارد شده به باغات این استان توسط دولت گفت: بخش محدودی از این خسارات توسط دولت پرداخت شد به عنوان مثال مسئولان محصولات یخ زده باغات را خریداری کردند و همچنین بیمه بخشی از خسارات را به کشاورزان پرداخت کرد که البته مقدار آن بسیار ناچیز و کم بود.

به گفته شعبانی علاوه بر این دولت محصولاتی را که قابلیت مصرف نداشتند امحاء کرده و هزینه آن را به کشاورزان پرداخت کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین محصولاتی که ماندگاری زیادی نداشتند توسط دولت خریداری شده و وارد عرصه صنایع تبدیلی شدند؛ که دولت پول این محصولات را نیز به کشاورزان پرداخت کرد.

شعبانی با بیان اینکه کل مبالغ پرداخت شده توسط دولت به کشاورزان بابت خسارت سرمازدگی حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است تصریح کرد: قرار بود به این منظور یک وام پنجاه میلیارد تومانی در اختیار ما قرار بگیرد که متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است و بانکها به بهانه های مختلف قصد ندارند این پول را در اختیار کشاورزان قرار دهند.