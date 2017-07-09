  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۲

در فصل بهار؛

تصادفات جرحی و فوتی در شهرستان گناوه ۳۰ درصد کاهش یافت

تصادفات جرحی و فوتی در شهرستان گناوه ۳۰ درصد کاهش یافت

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان گناوه گفت: تصادفات جرحی و فوتی در شهرستان گناوه ۳۰ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش مردانی اظهار داشت: حضور محسوس و موثر پلیس در جامعه، سبب پیشگیری از وقوع جرائم شده که ثمره آن، احساس امنیت و آرامش بیشتر و به کاهش اقدامات قضایی و روانسازی خدمات دهی پلیس می انجامد.

وی بیان داشت: در فصل بهار شاهد کاهش ۲۸ درصدی جرائم شهرستان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بودیم که مصداق حضور موثر پلیس در بحث پیشگیری است.

این مقام انتظامی افزود: کشفیات قاچاق کالا در سه ماهه گذشته برابر با ۷۵ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال بوده که توسط پلیس آگاهی و همکاری دیگر واحدهای انتظامی کشف شدند.  

وی خاطرنشان کرد: در بحث تصادفات جرحی و فوتی در مدت مشابه کاهش ۳۰ درصدی داشتیم و انشالله با همراهی شهروندان عزیز و توجه بیشتر به وصیه های پلیس و مقررات راهنمایی و رانندگی در آینده شاهد نتایج بهتر خواهیم بود.

کد مطلب 4025817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها