تصادفات جرحی و فوتی در شهرستان گناوه ۳۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش مردانی اظهار داشت: حضور محسوس و موثر پلیس در جامعه، سبب پیشگیری از وقوع جرائم شده که ثمره آن، احساس امنیت و آرامش بیشتر و به کاهش اقدامات قضایی و روانسازی خدمات دهی پلیس می انجامد.

وی بیان داشت: در فصل بهار شاهد کاهش ۲۸ درصدی جرائم شهرستان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بودیم که مصداق حضور موثر پلیس در بحث پیشگیری است.

این مقام انتظامی افزود: کشفیات قاچاق کالا در سه ماهه گذشته برابر با ۷۵ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال بوده که توسط پلیس آگاهی و همکاری دیگر واحدهای انتظامی کشف شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث تصادفات جرحی و فوتی در مدت مشابه کاهش ۳۰ درصدی داشتیم و انشالله با همراهی شهروندان عزیز و توجه بیشتر به وصیه های پلیس و مقررات راهنمایی و رانندگی در آینده شاهد نتایج بهتر خواهیم بود.